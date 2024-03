Blížíme se k řešení ohledně zdanění tichého vína, řekl Fiala

Otázka zdanění vína je podle předsedy vlády velmi citlivá. „Na jedné straně je určitě správné přemýšlet nad zdaněním vína i v kontextu toho, že většinu vína, které spotřebujeme, dovážíme. Na druhé straně musíme zohledňovat to, že patříme k těm zemím v Evropě, které produkují víno. A většina těch zemí, která produkuje víno, zase daň nemá, nebo ji má velmi nízkou a tohle všechno musíme zohlednit,“ dodal. Očekává, že debata by mohla být u konce během měsíců.

Ještě nedávno přitom ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že na řešení není v koalici větší shoda. „Je tam vůle najít rozumné řešení a i ti, kteří nejsou pro zavedení i ti, kteří si myslí, že taková daň by tu měla být, tak jsou připraveni k nějaké rozumné dohodě, která bude znamenat, že to nezatíží české vinaře a teď nemyslím jenom moravské vinaře. Tím nemyslím jenom to, že to pro ně nebude znamenat nějaké ekonomické ohrožení, ale myslím tím i to, aby se jim nezvýšila byrokracie,“ upřesnil Fiala.

Vládní koalice původně debatovala o zdanění tichého vína už v rámci konsolidačního balíčku. Každá debata ale zatím vyvolala silný odpor domácích vinařů. Stejně tomu bylo i loni na jaře, kdy zdanění tichého vína doporučila vládě jako jednu z možností pro zlepšení stavu veřejných financí Národní ekonomická rada vlády (NERV). Loni v květnu vláda oznámila, že daň na tichá vína v plánu na ozdravení veřejných financí zavádět nechce.