Lidovci jsou nově ochotni jednat o spotřební dani na tiché víno

Fiala se debatě nebrání. „Ona už běží na odborné úrovni. Já jsem měl minulý týden mimo jiné jednání s představiteli vinařů. Bavíme se i o tom, co by pro ně bylo přijatelné,“ konstatoval.

Premiér má na novou daň i jiný názor než jeho ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ten už loni na jaře navrhl, aby stát vybíral z litru tichého vína daň 23 korun a 40 haléřů. Menší vinaři by platili polovinu. Stát by díky tomu získal až čtyři miliardy korun ročně.

„Minimálně dvě třetiny této daňové úlevy dostávají cizí daňoví poplatníci. Nikoli čeští daňoví poplatníci, čeští a moravští producenti,“ vysvětlil svůj postoj Stanjura.

Lidovci mají několik podmínek

Jednat o dani z tichého vína jsou nově ochotní i lidovci. Mají ale podmínky. „Pokud to bude s nulovou administrativou nebo skoro s nulovou a pokud dokážeme vyřešit to, že to nebude zátěž, která naše vinaře dostane do velmi obtížné konkurenceschopné situace, tak to můžeme vyřešit a najít nějakou shodu,“ dodal předseda strany Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Návrh na možné zdanění tichého vína by měli v nejbližších týdnech projednat koaliční lídři. Ministerstvo financí je připraveno v případě shody zpracovat konkrétní variantu a poslat ji na jednání vlády.