Hrobka i zastávka autobusu s točnou. Obce usilují o nemovitosti, které připadly státu

O zchátralou hrobku v Horním Maršově už desítky let mimo obce nikdo nestojí. „Je důležité to ošetřit, aby tam nezatékalo, a doufáme, že se nám to povede získat a časem opravit,“ popsal starosta Pavel Mrázek (nestr.).

Nejsou jedinou radnicí usilující o získání majetků, které na začátku roku připadly státu. Hnátnice na Svitavsku například chtějí autobusovou zastávku i s točnou.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získal po celém Česku 107 tisíc podobných pozemků. „Jsou tam lesy, louky, orná, ostatní plochy, komunikace, opuštěné stavby,“ vyjmenoval ředitel úřadu Michal Votřel.