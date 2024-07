ŽIVĚ: Poslanci debatují o zvýšení koncesionářských poplatků

Poslanci mají ve čtvrtek projednávat sporný vládní návrh na zvýšení koncesionářských poplatků veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Koalice hned v úvodu schválila, že poslanci budou moci o návrhu jednat do noci, a to kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Opoziční kluby ANO a SPD už avizovaly, že se záměrem nesouhlasí a hodlají projednávání novely brzdit. Do běžné rozpravy byly v úvodu jednání přihlášeny dvě desítky poslanců, před nimiž promluví řečníci s přednostním právem. Jako první z nich vystoupil předseda ANO Andrej Babiš, který řeč zahájil poukazem na příjmy seniorů a ceny potravin.