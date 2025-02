Zemědělci vyjeli protestovat napříč Českem

Farmáři s protesty zamířili například na hraniční přechody. Na přechod v Náchodě přijeli po desáté hodině s asi padesáti traktory. Stroje odstavili před hraničním přechodem ve dvou ze čtyř silničních pruhů ve směru do Polska. Dva pruhy směrem do Česka zůstaly volné. Na místo přijelo několik hlídek policie, dopravu usměrňovat nemusely. Před 11:30 zemědělci na několik minut dopravu v obou směrech zastavili. Poté protest, kterého se účastnilo asi sto lidí, ukončili.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal se obává zejména dopadů na živočišnou výrobu, některé chovy by podle něj mohly skončit. „Nemůžeme prodat krávy za auta,“ sdělil Doležal.

Kolínská okresní agrární komora ve svém prohlášení uvedla, že krize v zemědělském sektoru se prohlubuje a stále víc zemědělců míří do ztráty. „Je to výsledek toho, že výkupní cena zemědělských komodit je mnohdy pod výrobními náklady. Zemědělec si v drtivé většině nemůže určit prodejní cenu své produkce a musí přijmout cenu nabízenou trhem, který je ale velmi ovlivněn nabídkou zemědělské výroby ze zemí mimo Evropskou unii, například z Ukrajiny, Ruska, Běloruska a států z Jižní Ameriky,“ míní předseda kolínské agrární komory Vojtěch Kšírl.

Kolona asi šedesáti traktorů a dalších zemědělských strojů projela po půl desáté částí Kolína. První stroje s transparenty a vlajkami přejely s troubením po kruhovém objezdu u kolínského nádraží. Na dopravu na místě dohlíželi policisté ve třech vozech. V celém Středočeském kraji se do protestních jízd zapojilo 91 strojů, sdělila ředitelka středočeské agrární komory Petra Novotná.

Na problémy chtějí upozornit i zemědělci v Moravskoslezském kraji, kde vyjely dvě kolony traktorů, v každé bylo okolo patnácti vozidel. První jela od zemědělského družstva v opavské části Kylešovice a kroužila Opavou. Druhá vyjela z Brumovic a přes Krnov na Bruntálsku zamířila k polským hranicím.

Po desáté hodině vyjeli z Poustky u Chebu na protestní jízdu také farmáři z Karlovarského kraje a Německa. Čtrnáct traktorů dopoledne vyjelo rovněž na trasu z Valašského Meziříčí do Jablůnky. Výraznější problémy v dopravě kvůli tomu nevznikaly.

Zemědělci protestovali i v Ústeckém kraji. Před krajský úřad dorazilo kolem poledne pět traktorů s transparenty a českými vlajkami. Zemědělci se sešli s hejtmanem Richardem Brabcem (ANO), kterému předali prohlášení. V něm zrekapitulovali, proti čemu protestují. Kromě toho požadují, aby v kraji mohli lokální producenti a pěstitelé dodávat své produkty do škol či sociálních zařízení. Hejtman řekl, že odhadem na konci roku by mohlo fungovat takzvané on-line tržiště, které by příspěvkové organizace s farmáři propojilo.

V Pardubicích se protesty zemědělců obešly bez jízdy traktorů v ulicích. Desítky farmářů přišly před Východočeské divadlo. „Řekli jsme si, že nebudeme spoluobčanům komplikovat život, ale musíme dát o sobě vědět, volili jsme formu shromáždění, happening a improvizované pódium na schodech divadla,“ řekla ředitelka Regionální agrární komory Pardubického kraje Vanda Rektorisová.