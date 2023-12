Zbrojní průkazy sněmovna nejspíše nahradí centrálně registrovanými oprávněními

Poslaneckou diskusi o prioritách vlády „ve světle fiaska její hospodářské politiky a slábnoucích volebních preferencí“ žádala předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová. Při zdůvodňování se pustila i do kritiky zavedení možnosti korespondenčního hlasování v některých volbách pro Čechy v zahraničí, které chce koalice prosadit příští rok. Volby poštou prolomí podle Schillerové jejich tajnost a ohrozí důvěru lidí v demokracii. Za ANO ještě vystoupil Aleš Juchelka, který neúspěšně navrhoval přednostní projednání předlohy hnutí o zvýšení příspěvků na péči. Totéž žádal Rozvoral, ovšem pro novelu poslanců SPD.

Někteří poslanci včetně lídra SPD Tomia Okamury svých přihlášek do debaty o změnách programu nevyužili. Dolní komora všechny snahy o zařazení dalších témat na sněmovní jednání koaliční většinou odmítla.

Projednávané návrhy

Léková novela má v podstatě vyrovnat postihy mezi nezavedením léků do evidence v lékárnách a jejich zakázaným vývozem do zahraničí. Lékárnám by podle předlohy hrozil za nezaevidování léku až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Navíc je znovu ve hře uzákonění možnosti prodeje volně dostupných léků i prostřednictvím automatů, ve druhém čtení to do novely navrhl poslanec STAN Jan Kuchař. O podobě předlohy budou členové dolní komory hlasovat pravděpodobně na lednové schůzi.

Předloha proti praní špinavých peněz rozšíří okruh subjektů, které budou muset prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Zároveň by měla vzrůst horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz na milion korun, tedy desetinásobně. Poslanci podali k novele v druhém čtení dva pozměňovaní návrhy a úpravu účinnosti. O podobě předlohy bude sněmovna hlasovat patrně na lednové schůzi.

Nakládání s vojenskou municí, kterou představují granáty, bomby, miny, letecké pumy nebo dělostřelecké náboje ráže 20 milimetrů a větší, zřejmě dolní komora upraví na návrh vlády samostatným zákonem. Normu, která se týká také pyrotechnického průzkumu, poslanci posunuli do závěrečného kola schvalování. Dosud je regulace této oblasti řešena v zákoně o zbraních, který má nadále upravovat zacházení se střelivem.

Zbrojní průkazy či licence by v budoucnu mohla nahradit elektronická oprávnění k používání zbraní v centrálním zbraňovém registru. Počítá s tím nový zákon o zbraních a střelivu, který sněmovna posunula do závěrečného kola schvalování. Norma má podobně jako související zákon o munici nabýt účinnosti počátkem roku 2026.