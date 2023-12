Hnutí ANO ve volebním modelu Kantaru zvyšuje náskok, pokles podpory je patrný hlavně u ODS

V listopadu by ANO dosáhlo na 34,5 procenta. Podle modelu je to o dva procentní body více než před měsícem. Druhá ODS by měla 12,5 procenta, tedy o tři procentní body méně než v říjnu. Tehdejší nárůst tak byl zřejmě jen výkyvem.

„Za poklesem přízně ODS stojí konkrétní události, které se za poslední měsíc odehrály, respondenti spontánně zmiňovali schvalování konsolidačního balíčku související s nepopulárními opatřeními, velký schodek rozpočtu nebo situace ve školství, zdravotnictví, což také souvisí se stávkou,“ uvádí autoři průzkumu.

Třetí by byli Piráti s 11,5 procenta, meziměsíčně o procentní bod více. Čtvrté je v modelu hnutí SPD, které si mírně pohoršilo na deset procent. Beze změny by bylo hnutí STAN se sedmi procenty. Na pět procent se tentokrát v modelu vyšvihla TOP 09. Ostatní politické subjekty jsou podle listopadového průzkumu pod hranicí, která určuje, kdo se dostane do Poslanecké sněmovny. SOCDEM by získala 3,5 procenta, Zelení tři procenta, komunisté i Přísaha 2,5 procenta a na dvou procentech by byli lidovci, Trikolora i Svobodní.

Na mandáty by nynější pětikoalice většinu nesestavila ani při zohlednění SPOLU

Na základě zjištěných preferencí za poslední tři měsíce provedli autoři průzkumu modelování počtu mandátů, které by politické subjekty získaly, pokud by se volby do sněmovny konaly v době sběru dat. Hnutí ANO by mělo 93 mandátů, ODS 34, Piráti a SPD shodně 23, STAN by obsadil sedmnáct míst a TOP 09 by dosáhla na deset mandátů. Současná vládní pětikoalice by tedy získala by pouze 84 mandátů.

„Výsledný zisk do značné míry závisí na tom, které strany a hnutí by se dostaly do sněmovny. Zejména u KDU-ČSL a TOP 09, pokud by kandidovaly samostatně, hrozí, že by se do dolní komory nedostaly a nepřispěly by tak žádným mandátem,“ upozorňují tvůrci průzkumu.