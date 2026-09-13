VideoVýjezdů horských záchranářů přibylo, nejčastěji se zraňovali cyklisté

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Zdroj: ČT24

Oproti minulým rokům měli v letošní letní sezoně horští záchranáři o patnáct procent zásahů víc. Za tímto nárůstem je dle nich vyšší návštěvnost hor. Nejčastější jsou úrazy cyklistů, následují pěší turisté, méně často jde o pracovníky chat a hotelů. „Letos skoro 50 procent úrazů bylo z řad cyklistů, obliba trail parku roste,“ popsal člen krušnohorské horské služby Lukáš Jelínek. Vůbec nejvíc práce měli o prázdninách záchranáři v Jeseníkách, kde pomáhali čtyřem stovkám pacientů. Dohromady se o bezpečí lidí na horách stará ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému zhruba 120 profesionálních a asi 350 dobrovolných horských záchranářů.

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