Výběr Řehkova nástupce vrcholí. Šanci mají čtyři generálové


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Výběr nového náčelníka generálního štábu
Výběr nového náčelníka generálního štábu české armády jde do finále. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) zúžil výběr kandidátů na čtyři generály, které už osobně představil i premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Oba politici to potvrdili.

Mezi jmény, o kterých podle informací ČT členové vlády uvažují, jsou současný první zástupce náčelníka Miroslav Hlaváč, velitel vzdušných sil Petr Čepelka, šéf velitelství pro operace Václav Vlček a velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.

Ministr obrany chce, aby vláda vybrala nástupce Karla Řehky během příštího měsíce. Babiš aktuálně řekl, že se na celé věci chce domluvit s prezidentem Petrem Pavlem. I ten už avizoval, že chce ohledně jmenování nového náčelníka generálního štábu s kabinetem spolupracovat.

„Ta skupina možných kandidátů je vcelku zřetelná, protože nemáme tak velkou a členitou armádu. (Jména) nemůžu potvrdit. Ale řeknu vám to jakoby jinak. S generálem Řehkou jsme se vlastně v 75 procentech shodli – a ten jeden návrh, který měl on, jsem akceptoval a zařadil. Takže premiérovi jsem předal čtyři jména,“ upřesnil pro ČT Zůna.

S červeným baretem a v maskáčích nedávno doprovázel Hlaváč Babiše a Zůnu při mezinárodním cvičení spojovacího vojska v Bechyni. O čtyři dny později pak se stejným baretem, ale už v generálské uniformě, otevíral jakožto první zástupce náčelníka generálního štábu nové náborové centrum v pražské Rytířské ulici. Právě Hlaváč je dle informací ČT jedním z favoritů na nového náčelníka generálního štábu. Nabídku by přijal.

„Pokud bych byl vybrán nebo... tak asi ano. Protože to je vždycky pro každého vojáka asi taková nejvyšší ambice. Takže asi ano, ale znova říkám, záleží na politickém rozhodnutí,“ vyjádřil se Řehkův zástupce. ČT zjistila, že Hlaváče podporuje na post armádního náčelníka část hnutí ANO i někteří opoziční poslanci. Mezi nimi i bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Pavel jednal se Zůnou a Řehkou o rozvoji armády a vzájemné spolupráci
Schůzka prezidenta Petra Pavla s ministrem obrany a náčelníkem generálního štábu (5. února 2026)

„Je to člověk, který velmi detailně zná chod generálního štábu. Je to voják, který vlastně slouží dlouhé roky, prošel řadou misí,“ řekla na Hlaváčovu adresu. Kromě něj mají dle informací ČT největší šanci stát se nejvyšším vojenským šéfem armády také už zmínění generálové Čepelka, Vlček a Svoboda.

Už teď zastávají v tuzemské armádě důležité funkce. Podle ministra obrany by post náčelníka generálního štábu zvládli všichni. „Myslím, že na žádném z těch jmen armáda, Česká republika ani veřejnost nemůže prodělat,“ nechal se slyšet.

Někteří opoziční politici zmiňují jako své favority Petra Čepelku a Václava Vlčka. „Za mě by to měl být generál Čepelka nebo Vlček. Generál Hlaváč mě zklamal ve věci letounů L-159, kdy jasně neřekl veřejnosti, jak to ve skutečnosti bylo,“ prohlásil předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN).

Domluva s prezidentem

Zůna chce vládě předložit jméno nového náčelníka generálního štábu během května. Kabinet se ale musí na společném kandidátovi domluvit s prezidentem. Právě on totiž náčelníka generálního štábu do funkce jmenuje.

„Já žádného favorita nemám, ani jsem neměl. Očekávám, že se bude vybírat z lidí, kteří jsou především na úrovni zástupců, to znamená těch, kdo jsou těsně pod patrem náčelníka generálního štábu,“ sdělila hlava státu.

„Tak samozřejmě, prezident musí souhlasit s tou nominací, kterou navrhne vláda,“ uvedl Babiš. Petr Pavel by mohl možná jména na nejvyšší armádní post s premiérem projednat na společné schůzce 8. května.

Na post náčelníka generálního štábu jsou čtyři kandidáti, uvedl Zůna
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Paměť pod palbou. Ruská armáda ničí ukrajinské kulturní dědictví

VideoMusíme přestat moralizovat, řekl nový šéf lidovců Grolich

Cílem lidovců je podílet se po dalších parlamentních volbách na řízení státu a být ve vládě klíčovou stranou, prohlásil nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Aby se tak dle něj stalo, strana musí vědět, jaké jsou její nedostatky. „Za mě je to moralizování. Neměli bychom mluvit lidem do života, a naopak být v naší práci i komunikaci profesionálnější,“ vyjmenoval. Lidovci mají podle Grolicha hospodářskou strategii, vizi a jasné priority. „Myslím, že dlouhodobou chybou nejen lidovců je to, že zde nebyly jasné priority,“ zmínil v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Výběr Řehkova nástupce vrcholí. Šanci mají čtyři generálové

Výběr nového náčelníka generálního štábu české armády jde do finále. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) zúžil výběr kandidátů na čtyři generály, které už osobně představil i premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Oba politici to potvrdili.
Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Za případy sexuálního útoku a pětatřicet případů vydírání uložil ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 psychiatru Janu Cimickému pětiletý trest vězení. Na deset let mu také zakázal výkon lékařské praxe. Opět ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby, podle které se muž činů dopustil převážně vůči pacientkám. Cimický musí poškozeným rovněž zaplatit náhradu nemajetkové újmy, ženy dohromady požadují zhruba šest milionů korun. Psychiatr ke středečnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Jeho advokát Miroslav Kučerka podal na místě odvolání.
Z obchodního centra ve Zlíně evakuovali kvůli neznámé látce přes sto lidí

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14. hodiny asi 150 lidí, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik osob ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Centrum se veřejnosti znovu otevřelo před 18. hodinou. Specialisté nenaměřili v ovzduší žádné zvýšené škodliviny.
Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

Podnikatelé zvolili ve středu na celostátním sněmu v Praze za prezidenta Hospodářské komory ČR na další tři roky opět Zdeňka Zajíčka, který byl jediným kandidátem. Komora upřesnila, že získal 184 hlasů ze 200. Zajíček vede komoru od roku 2023, kdy vystřídal ve funkci Vladimíra Dlouhého. Hospodářská komora sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a zhruba 140 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Evropská komise se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie. České ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že věc se netýká pozdního zavedení právního předpisu EU do českého práva, ale právního sporu ohledně správnosti provedení některých ustanovení. Dodalo, že už zahájilo legislativní práce ke splnění zbylých požadavků.
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

Česko sice plní některá doporučení týkající se předcházení korupce u zákonodárců, soudců a státních zástupců, některé navržené úpravy ale stále neprovedlo. Uvádí to ve středu zveřejněná hodnotící zpráva protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Vyjádření český úřadů zatím není známé.
