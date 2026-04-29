Výběr Řehkova nástupce vrcholí. Šanci mají čtyři generálové

Výběr nového náčelníka generálního štábu české armády jde do finále. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) zúžil výběr kandidátů na čtyři generály, které už osobně představil i premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Oba politici to potvrdili.
Mezi jmény, o kterých podle informací ČT členové vlády uvažují, jsou současný první zástupce náčelníka Miroslav Hlaváč, velitel vzdušných sil Petr Čepelka, šéf velitelství pro operace Václav Vlček a velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
Ministr obrany chce, aby vláda vybrala nástupce Karla Řehky během příštího měsíce. Babiš aktuálně řekl, že se na celé věci chce domluvit s prezidentem Petrem Pavlem. I ten už avizoval, že chce ohledně jmenování nového náčelníka generálního štábu s kabinetem spolupracovat.
„Ta skupina možných kandidátů je vcelku zřetelná, protože nemáme tak velkou a členitou armádu. (Jména) nemůžu potvrdit. Ale řeknu vám to jakoby jinak. S generálem Řehkou jsme se vlastně v 75 procentech shodli – a ten jeden návrh, který měl on, jsem akceptoval a zařadil. Takže premiérovi jsem předal čtyři jména,“ upřesnil pro ČT Zůna.
S červeným baretem a v maskáčích nedávno doprovázel Hlaváč Babiše a Zůnu při mezinárodním cvičení spojovacího vojska v Bechyni. O čtyři dny později pak se stejným baretem, ale už v generálské uniformě, otevíral jakožto první zástupce náčelníka generálního štábu nové náborové centrum v pražské Rytířské ulici. Právě Hlaváč je dle informací ČT jedním z favoritů na nového náčelníka generálního štábu. Nabídku by přijal.
„Pokud bych byl vybrán nebo... tak asi ano. Protože to je vždycky pro každého vojáka asi taková nejvyšší ambice. Takže asi ano, ale znova říkám, záleží na politickém rozhodnutí,“ vyjádřil se Řehkův zástupce. ČT zjistila, že Hlaváče podporuje na post armádního náčelníka část hnutí ANO i někteří opoziční poslanci. Mezi nimi i bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
„Je to člověk, který velmi detailně zná chod generálního štábu. Je to voják, který vlastně slouží dlouhé roky, prošel řadou misí,“ řekla na Hlaváčovu adresu. Kromě něj mají dle informací ČT největší šanci stát se nejvyšším vojenským šéfem armády také už zmínění generálové Čepelka, Vlček a Svoboda.
Už teď zastávají v tuzemské armádě důležité funkce. Podle ministra obrany by post náčelníka generálního štábu zvládli všichni. „Myslím, že na žádném z těch jmen armáda, Česká republika ani veřejnost nemůže prodělat,“ nechal se slyšet.
Někteří opoziční politici zmiňují jako své favority Petra Čepelku a Václava Vlčka. „Za mě by to měl být generál Čepelka nebo Vlček. Generál Hlaváč mě zklamal ve věci letounů L-159, kdy jasně neřekl veřejnosti, jak to ve skutečnosti bylo,“ prohlásil předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN).
Domluva s prezidentem
Zůna chce vládě předložit jméno nového náčelníka generálního štábu během května. Kabinet se ale musí na společném kandidátovi domluvit s prezidentem. Právě on totiž náčelníka generálního štábu do funkce jmenuje.
„Já žádného favorita nemám, ani jsem neměl. Očekávám, že se bude vybírat z lidí, kteří jsou především na úrovni zástupců, to znamená těch, kdo jsou těsně pod patrem náčelníka generálního štábu,“ sdělila hlava státu.
„Tak samozřejmě, prezident musí souhlasit s tou nominací, kterou navrhne vláda,“ uvedl Babiš. Petr Pavel by mohl možná jména na nejvyšší armádní post s premiérem projednat na společné schůzce 8. května.