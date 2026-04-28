Na post náčelníka generálního štábu jsou čtyři kandidáti, uvedl Zůna pro ČT


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Interview ČT24: Jaromír Zůna
Na nového náčelníka generálního štábu jsou čtyři kandidáti, řekl v Interview ČT24 ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Konkrétní jména však neuvedl. Informoval o nich ale už premiéra Andreje Babiše (ANO), s kandidáty se sešel i předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Ve středu bude Zůna o výběru šéfa armády jednat s prezidentem Petrem Pavlem.

„Já jsem předal ta jména panu premiérovi už před nějakým časem, aby mohl zahájit politický proces výběru,“ sdělil Zůna. Náčelníka generálního štábu jmenuje podle zákona prezident na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Prezident ho také na návrh vlády odvolává.

V současnosti je ve funkci od července 2022 armádní generál Karel Řehka. Funkční období trvá obvykle čtyři roky. Zůna Řehkovi uložil, aby si promyslel své kandidáty a přišel s návrhy. „Já jsem měl v hlavě svoje. Sedli jsme si nad tím a došlo k vzácné shodě. Pouze jedno jméno, které měl pan generál Řehka na seznamu, jsem tam já neměl, ale automaticky jsem ho začlenil,“ řekl ministr.

Okamura podle Zůny požádal, aby se mohl s kandidáty seznámit. „Protože je to koneckonců SPD, která nese odpovědnost za ministerstvo obrany. Pan Okamura se se všemi kandidáty setkal, promluvil s nimi, aby viděl, co to je za lidi, a věděl, o kom bude rozhodovat,“ dodal Zůna s tím, že konečné slovo při výběru bude mít vláda.

Středeční schůzka s prezidentem

Zůnu prezident Pavel přijme ve středu v 17:30 na Pražském hradě. Výběr nového náčelníka generálního štábu má být právě jedním z témat schůzky, uvedl na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Setkání se podle Hradu uskuteční bez vyjádření pro média.

Pavel minulý týden řekl, že nemá favorita na nového šéfa armády a očekává, že mu Zůna předloží své návrhy, aby je mohl případně okomentovat, neboť mu to na schůzce před dvěma měsíci přislíbil. „Očekávám, že bude vybírat z lidí, kteří jsou na úrovni především zástupců, to znamená lidi, kteří jsou těsně pod tím patrem náčelníka generálního štábu,“ dodal.

„My jsme byli domluveni už krátce po jeho jmenování, že mi přinese seznam možných kandidátů se zdůvodněním, který je jeho preferovaným. Tak, abych byl informován dříve, než to bude projednáváno oficiálně, bez toho, že bych mu do toho jakkoli zasahoval,“ řekl v úterý prezident na summitu iniciativy Trojmoří v Chorvatsku.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR je nejvyšší vojenská funkce v zemi, podřízen je ministrovi obrany. Stojí v čele generálního štábu a odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil.

Na post náčelníka generálního štábu jsou čtyři kandidáti, uvedl Zůna pro ČT

