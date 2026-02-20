VideoPost náčelníka generálního štábu bych nepřijal, říká Šnajdárek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Interview ČT24 s P. Šnajdárkem
Zdroj: ČT24

Ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petr Šnajdárek zatím nedostal nabídku na post šéfa generálního štábu, ani s ní nepočítá. Na otázku, zda by ji přijal, odpověděl, že ne. „Myslím si, že jsou jiní kolegové – kandidáti, kteří jsou připravenější a zkušenější zastávat tento nejvyšší armádní post,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou. Šnajdárek také míní, že reakce Česka na bezpečnostní výzvy se za poslední období poměrně zrychlila. Důležité je podle něj vybudování robustní sítě pro sdílení dat a informací, kde je možné při ztrátě jednoho typu spojení přejít na další. Za nákupem amerických letounů F-35 jednoznačně stojí, pomohou podle něj k vzájemné komunikaci mezi spojenci NATO a také synchronizovat postup v obraně.

