Víc než polovina Čechů pochybuje, že by se země ubránila útoku

O schopnosti České republiky ubránit se pochybuje více než polovina Čechů. Naprostá většina zároveň míní, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který se konal od 23. ledna do 3. února a zúčastnilo se ho 1725 lidí. Meziročně podle výsledků průzkumu vzrostl počet lidí, kteří důvěřují v úroveň české armády a současně oslabila skepse vůči smysluplnosti nákladů na obranu i možnosti rozhodovat o obraně České republiky samostatně bez hlavní role velmocí.
Na názoru, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu, se shodlo 92 procent dotázaných. „V situaci, kdy je takto výrazně vnímaná nutnost obrany suverenity České republiky, ale zároveň 56 procent respondentů vyjádřilo své pochybnosti o schopnosti státu ubránit se, pokud by k něčemu došlo,“ uvedlo CVVM v tiskové zprávě. Důvěru ve schopnost bránit se vyjádřily necelé dvě pětiny respondentů.
Zhruba polovina české veřejnosti považuje podle průzkumu úroveň české armády za srovnatelnou s ozbrojenými silami západních zemí. Opačný názor má 41 procent dotázaných, deset procent lidí v průzkumu uvedlo, že úroveň nedokáže posoudit. Výdaje na obranu nepředstavují podle průzkumu zbytečnou zátěž státního rozpočtu podle dvou třetin Čechů, opačný názor zastává 29 procent lidí.
Přibližně dvě pětiny respondentů pak nevnímají úvahy o obraně země jako podstatné s odůvodněním, že Česko patří mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci. Nesouhlas s tímto tvrzením vyjádřilo 58 procent dotázaných.
Starší lidé bývají skeptičtější, vyplývá z průzkumu
Na názory má podle CVVM vliv pohlaví, věk i vzdělání. „Nejstarší generace častěji souhlasí s potřebou bránit suverenitu státu za každou cenu, zároveň ale častěji považují výdaje na obranu za příliš zatěžující a častěji pochybují o schopnosti České republiky se ubránit, pokud by došlo k vojenskému konfliktu,“ uvedlo centrum. Častěji také považují za zbytečné úvahy o obraně, protože předpokládají, že by o situaci Česka rozhodly velmoci.
Nejvíce skeptičtí k úrovni české armády jsou lidé mezi 30 a 54 lety. „Muži měli častěji tendenci souhlasit s potřebou bránit suverenitu státu, z pohledu žen častěji představovaly výdaje za obranu zátěž státního rozpočtu a častěji volily odpověď ‚nevím‘, pokud měly posoudit úroveň české armády,“ podotklo CVVM. Ženy také častěji než muži vyjadřovaly pochybnost, zda vůbec uvažovat o obraně Česka, protože by rozhodly velmoci.
Pozitivnější náhled na otázky obrany měli podle výsledků průzkumu lidé s vysokoškolským vzděláním, respondenti s nižším dosaženým vzděláním vyjadřovali větší skepsi.
Ve srovnání s průzkumem z března 2025 lze podle CVVM sledovat náznaky ústupu části české společnosti od vnímání obrany v kontextu bezmoci a rozpočtové zátěže, a to směrem k častějšímu ztotožnění se s výroky obsahujícími očekávání a legitimitu obrany a také k pozitivnějším názorům na úroveň armády, schopnost se bránit i na výdaje za obranu.