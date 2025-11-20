V rozpočtu Plaga vidí „určité nedorazy“. Munzar varuje před zvyšováním deficitu


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24
39 minut
Události, komentáře: Začalo sněmovní přetahování o rozpočet
Zdroj: ČT24

V navrženém státním rozpočtu je řada děr a není proinvestiční, tvrdí člen rozpočtového výboru sněmovny Robert Plaga (za ANO). Chybí dle něj „některé věci“ pro ministerstvo školství. Poukázal ale také na chybějící prostředky pro dopravní infrastrukturu, celkem prý schází sto miliard korun. Člen téhož výboru Vojtěch Munzar (ODS) namítá, že tato částka v návrhu nechybí. Připomněl, že se rozpočet sestavuje na základě makroekonomických prognóz, zákon rozpočtové odpovědnosti navíc dle něj udává maximální limit strukturálního deficitu. Postup ANO označil za „dělostřeleckou přípravu“, aby prý mohlo „vysokým způsobem zvednout deficity“. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.

Aktuálně z rubriky Domácí

před 28 mminutami

Přijde ochlazení, mrznout má i přes den

Do pátku bude v Česku převážně zataženo, přeháňky budou i sněhové a mrznout může i přes den. V pátek se na východě budou v polohách nad pět set metrů nad mořem místy vytvářet sněhové jazyky. Na víkend se ještě mírně ochladí, nebe se vyjasní a srážek ubyde. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 38 mminutami

Akce Bubnovačka upozorňuje na týrání dětí

Neotřelým způsobem chce Centrum Locika přitáhnout pozornost k dětem, které zažívají násilí ve vztazích s blízkými. Zorganizovalo proto takzvanou Bubnovačku, do níž se zapojily desítky škol a která získala i záštitu prezidenta Petra Pavla. Organizátoři chtějí podpořit společenskou diskuzi, protože týrané děti jsou často podle Lociky neviditelné. Přitom jen v loňském roce řešili sociální pracovníci 10 155 případů týrání, zneužívání a zanedbávání. Centrum také vydalo knihu Laskavé rodičovství, aby rodičům pomohlo zvládat náročné situace. Tělesné a ponižující tresty jsou už nepřijatelné i podle tuzemského práva. Novela občanského zákoníku nabývá účinnosti 1. ledna 2026. Za její porušení ale nehrozí sankce. Podle odborníků jde spíš o vyjádření postoje společnosti k jakémukoli násilí na dětech.
před 1 hhodinou

Nové i modernizované. Hasiči a policisté získají šest vrtulníků

Hasiči a policisté získají šest vrtulníků Black Hawk určených pro letecké hašení, pátrací akce a evakuace osob. Tři nové a tři modernizované stroje mají sloužit pro letecké hašení, vyhledávání osob nebo jejich evakuaci. Zakázku za téměř pět miliard korun získala společnost Česká letecká servisní, která patří do holdingové firmy Helicopter Alliance.
před 2 hhodinami

Polské úřady varují před cestami do Česka kvůli žloutence typu A

Polské ministerstvo zahraničí doporučilo polským občanům vyhnout se nyní cestám do Česka. Varování vydalo kvůli vysokému počtu případů onemocnění žloutenkou typu A v tuzemsku, informovala ve středu agentura PAP s tím, že pokud se Poláci přesto k cestě do Česka rozhodnou, měli by dodržovat zvýšená hygienická opatření, vyhnout se pití vody z kohoutků i jídlu s neověřeným původem.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Chlapec, kterého při tréninku zasáhl blesk, se setkal se svými zachránci

Patnáctiletý Martin, kterého v létě zasáhl během fotbalového tréninku v Opavě blesk, se vrací do normálního života. Po dvou měsících rehabilitací začal chodit do školy. Co se stalo 1. srpna, si pamatuje jen matně. Blesk tehdy zasáhl osm chlapců i jednoho z trenérů. Elektrický výboj všechny paralyzoval. Martin se ze země ale nezvedl. Život mu zachránila masáž srdce. Do příjezdu záchranářů pomáhalo udržovat krevní oběh mladého fotbalisty několik lidí, s nimiž se před nedávnem přímo na hřišti setkal. Během příštího roku by se Martin chtěl mezi spoluhráče vrátit.
před 12 hhodinami

Od Babiše chceme slyšet, jak potenciální střet zájmů vyřeší, řekl Haas

Budoucí opozice nechala kvůli možnému střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který je pravděpodobným příštím premiérem, svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Na ní chtějí zástupci končící vlády od Babiše slyšet: „Já vyřeším potenciální střet zájmů tímto způsobem,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem znovuzvolený poslanec Karel Haas (ODS). „Je to veřejný závazek osoby, která plánuje být premiérem této země,“ doplnil. Sám by prý na schůzi rád shrnul české a evropské právo, které se střetu zájmů týká.
před 13 hhodinami

I o vstupu do EU jednal Pavel s albánským protějškem

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu dopoledne na Pražském hradě přivítali albánského prezidenta Bajrama Begaje s chotí Armandou. Česko je dlouhodobým podporovatelem vstupu Albánie do Evropské unie a bude ji plně podporovat v ambici stát se členským státem do roku 2030, řekl Pavel po jednání. Begaj se sešel i s dalšími českými politiky.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
