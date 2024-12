„Tím, že nejsme v koalici, jsme přišli o část vlivu,“ říká Pirát Michálek

„Myslím si, že je potřeba, aby pirátská strana dostala nový drive. Je to něco, co jsme ve vládě pozbyli, a je to něco, co od nás mladí očekávají,“ řekl v pořadu Interview ČT24 předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Podle něj by měl být celostátním lídrem strany do voleb do Poslanecké sněmovny někdo z jejího širšího vedení. Kromě budoucnosti Pirátů hovořil také o současném postavení strany v dolní komoře nebo o prioritách pro zbytek aktuálního volebního období.