Volební kampaně Pirátů za moc nestály, chci to změnit, říká Hřib

„Piráti mají přechodné kolísání preferencí, ale to je záležitost, přes kterou se rychle dostaneme, novému vedení se podaří stranu připravit na volby 2025,“ věří nový šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Budoucnost Pirátů vidí jako siné liberální středové strany, která chce řešit problémy „běžných lidí“ a nebojí se nepříjemných změn. Do sněmovních voleb ale Hřib stranu jako lídr nepovede. Chce dokončit projekty ve vedení Prahy. Vidí se spíše jako manažer, který zúročí zkušenosti z volebních kampaní, ty dosavadní podle něj nedovedly dostatečně oslovit voliče.

„Strana si zcela demokraticky vybrala jednoznačně středovou orientaci, nicméně chápu, že pokud se někdo neztotožňuje s novým směřováním, může nyní cítit potřebu opustit loď. Ale to se vám v demokracii může stát,“ reaguje na kritiku Hřib. „Co se týče naší vnitřní demokracie, ta nikam nemizí. Nadále mohou členové podávat členské podněty, akorát se má zkultivovat způsob, jakým se to bude řešit.“

Reformy jsou proto potřeba, zdůrazňuje. Jde podle jeho názoru o návrat k tomu, čemu se Piráti věnovali historicky a s čím se dostali do sněmovny. „Řešili jsme svobodu lidí, méně vládní buzerace,“ říká Hřib. „Cílíme na všechny, kdo mají problémy, které mají běžní lidé. Je problém s tím, že se věci zdražují, s dostupností veřejných služeb a jejich kvalitou,“ upřesnil.

Česko v současnosti ekonomicky stagnuje, což je důsledek „nepráce“ v uplynulých dekádách, upozorňuje Hřib. „Dekády tu vládly strany, které zneužívaly dělení na levici a pravici jako podvod na voliče. Stačilo jim jen říkat: ‚My jsme pravice, my jsme levice.‘ A potom vás už jen přesvědčit, že jste buď příliš chudý a musíte volit levici, nebo jste příliš bohatý a měl byste volit pravici,“ obává se.

Odmítá nabízet populistická řešení například pro voliče extrémistických stran z pravé i levé části politického spektra. Reformy chtějí Piráti opírat o expertizu a data. „Sestavíme tým odborníků, který připraví ekonomický program, s nímž půjdeme pak za voliči,“ přislíbil.

Za základní v reformních korcích považuje oblast vzdělávání. „Chceme, aby ekonomika byla nejen férová, ale i znalostní, protože to přinese práce s vysokou přidanou hodnotou, které přinesou zvednutí průměru mzdy. Nechcete už být montovna, ale mozkovna,“ říká ve zkratce. Je podle něj potřeba rozhýbat trh práce – i například díky zvýhodnění částečných úvazků. Zmiňuje také podporu inovací, start-upů a drobných střadatelů, ale i výstavby jak bytů, tak komunikačních a energetických sítí.

Odlišnost od Starostů? Kritika přílišného počtu samospráv

Od slibů jiných stran, že i ony jsou tu pro běžné občany, Piráty podle Hřiba odlišuje to, že se nebojí dělat nepopulární opatření, do nichž se nikomu nechce. Jako důkaz uvádí fungování Pirátů ve vedení hlavního města, kde působí jako náměstek primátora pro dopravu, v minulosti i sám primátorem byl. Konkrétním příkladem má být oprava Barrandovského mostu, jednoho z nejvytíženějších v Česku. „Je potřeba počítat s tím, že reformy s sebou nesou změny, které příjemné nejsou,“ říká Hřib.

Stranu Starostové a nezávislí (STAN) jako konkurenci v oslovování liberálních středových voličů nevnímá. „Na rozdíl od Starostů nebudeme trpět dogmatem, že fragmentace veřejné správy je pro naši zemi dobrá. Má to dopad na kvalitu veřejných služeb, počínaje vzděláváním,“ tvrdí. Příliš velký počet samospráv rozdrobených i do malých obcí je problémem, do něhož „je nutné říznout“, nepochybuje.

„Nadále zůstáváme jedinou stranou bez korupce, žádný Pirát není zapleten v žádné korupční kauze,“ uvedl Hřib jako plus, o němž soudí, že by mohli voliči zohlednit.