Piráti zahájili celostátní fórum. Volí si nové vedení

Piráti vybírají nového předsedou a čtyři místopředsedy poté, co dosavadní předsednictvo, zvolené v lednu, rezignovalo na své funkce kvůli neúspěchu v zářijových krajských a senátních volbách. Na začátku října strana přešla do opozice po odvolání dosavadního předsedy Ivana Bartoše (Piráti) z funkcí vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Na úvod mimořádného celostátního fóra promluvil končící předseda Bartoš, podle něhož by se strana měla méně zabývat sama sebou a více pracovat pro společnost.