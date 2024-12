Motoristé potvrdili mandát předsednictva a představili deset tezí strany

Median: Volby by vyhrálo ANO, do sněmovny by prošli Motoristé a KSČM

Nepřítelem podle Macinky není v první řadě automobil, je naopak symbolem existenčních potřeb stovek milionů evropských občanů. Systematické snižování dostupnosti automobilů má negativní dopady na životní standard i práci mnoha lidí, řekl.

Klima je podle Macinky přirozenou součástí planety, a ne protivníkem. Představa, že lze klima ovlivňovat nebo zakonzervovat do dále neměnného stavu, je podle něj naivní a nevědecká. Je důležité se vrátit k ochraně přírody, ale říct, že boj s klimatem a ochrana přírody spolu absolutně nesouvisí, dodal.

Nepřítelem není podle předsedy strany také uhlí. Macinka připomněl, že to byla vláda Václava Klause na počátku devadesátých let, která investovala kolem stovky miliard korun do odsíření elektráren. Na základě toho prohlásil, že Klausův tehdejší kabinet byl nejekologičtější ze všech vlád, které poté následovaly. „Uhlí na rozdíl od solárních či dotačních experimentů představuje stabilní energetický zdroj,“ řekl. Místo boje proti těžbě uhlí se mají hledat cesty, jak uhlí co nejdéle a efektivně využívat, uvedl.

V otázce přijetí eura zdůraznil, že národní měna je symbolem ekonomické suverenity a kontroly nad vlastní hospodářskou politikou.