Median: Volby by vyhrálo ANO, do sněmovny by prošli Motoristé a KSČM

12. 11. 2024 Aktualizováno před 55 m minutami | Zdroj: ČTK

Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO se 33,5 procenta hlasů, ODS by dostala dvanáct a STAN jedenáct procent. Klesla podpora Pirátů a SPD, do dolní komory by se spolu s nimi dostali také Motoristé a KSČM. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny zůstali lidovci a TOP 09, jejichž předsedové nedávno podepsali s ODS memorandum o společné kandidatuře v koalici SPOLU. Vzrostl zájem lidí jít k volbám.

Podpora ANO, ODS a STAN se proti září téměř nezměnila, Pirátům a SPD klesla shodně o dva procentní body. Pirátům by tak v říjnu dalo hlas 6,5 procenta voličů a SPD by volilo pět procent lidí. Motoristé by dostali šest procent a KSČM pět procent hlasů, v zářijovém modelu Medianu byly oba subjekty pod pětiprocentní hranicí. Pro TOP 09 by se v říjnu rozhodla čtyři procenta voličů, pro lidovce 3,5 procenta, stejně jako pro Přísahu. Tři procenta model přisuzuje SOCDEM a dvě procenta straně PRO. ANO by v říjnových volbách získalo 85 poslaneckých mandátů, ODS by měla třicet a STAN by získal sedmadvacet poslanců. Za Piráty a Motoristy by bylo shodně šestnáct poslanců, za KSČM a SPD po třinácti poslancích.

Většinu ve sněmovně by tak mohlo mít ANO s ODS a také se STAN a těsnou se 101 hlasy také s Piráty nebo s Motoristy, uvedl Median. „Současná vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN) by si připsala 57 poslaneckých mandátů. Zisky mandátů ovšem nezohledňují případné předvolební spojení stran,“ podotkli autoři průzkumu. ANO je na prvním místě u voličů důchodového věku, hnutí by podle Medianu volila polovina z nich. Více než třetinu podporovatelů ODS tvoří zaměstnanci s vyššími příjmy, většinu svých voličů má strana ve skupině 45 až 54 let. STAN má největší podporu u vysokoškolsky vzdělaných lidí a u lidí ve věku od 18 do 24 let.