Median: Sněmovní volby by vyhrálo ANO, Piráti a SPD ztrácejí hlasy

ČTK

, den

15. 10. 2024 Aktualizováno před 7 m minutami | Zdroj: ČTK

Jednání Poslanecké sněmovny

Volby do sněmovny by v září vyhrálo se ziskem 33 procent hlasů opoziční hnutí ANO. Druhá ODS by získala 11,5 procenta a třetí hnutí STAN 11 procent, vyplývá z volebního modelu agentury Median. Zatímco ANO a Starostům preference rostou, Piráti a SPD v září naopak ztráceli. Pirátům by dalo hlas 8,5 procenta voličů, SPD by získalo sedm procent.

Hnutí ANO a Starostům preference ve srovnání s výsledky srpnového modelu vzrostly o půl, respektive 1,5 procentního bodu. Pirátům by v září dalo hlas 8,5 procenta voličů, o procentní bod méně než v srpnu. ODS si pohoršila o 1,5 procentního bodu a SPD klesla podpora o čtyři procentní body na sedm procent. Do sněmovny by se v září podle volebního modelu nedostala TOP 09, KSČM ani Přísaha, všechny tři subjekty mají v průzkumu shodně 4,5 procenta. Sociálním demokratům (SOCDEM) model přisuzuje zisk čtyř procent a Motoristům 3,5 procenta. Po dvou procentech hlasů by posbírali Zelení, KDU-ČSL a PRO 2022. Strany současné vládní koalice, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN mají v součtu podporu 29 procent potenciálních voličů. Bez sestavení předvolebních koalic by získaly 64 poslaneckých křesel, spočítal Median. Volební potenciál hnutí ANO v září vzrostl na 42 procent, jeho voličské jádro zůstává konstantně 25 procent. Druhý nejvyšší voličský potenciál mají Starostové s 24 procenty. Potenciál ODS je 20,5 procenta, Pirátů dvacet procent a SPD jedenáct procent. Volební potenciál vyjadřuje, jak velkou skupinu voličů by subjekt mohl získat, pokud by mu dali hlas všichni, kdo ho plánují volit, a zároveň nevylučují účast ve volbách.