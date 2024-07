Patrioti nejsou pomatení nacionalisté, říká Turek

„Pomoc Ukrajině je potřeba minimálně do doby, než bude zvolen nový americký prezident, který je asi jediný člověk, který by dokázal donutit Putina k tomu, aby ukončil tuto válku,“ řekl europoslanec Filip Turek (za Přísahu a Motoristé sobě) v debatě Událostí, komentářů. „Jediný člověk, který může ukončit tento konflikt, je Vladimir Putin,“ oponovala poslankyně Barbora Urbanová (STAN). Politici debatovali také o úspěchu pravice v eurovolbách a pozice frakce Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu.

Předmětem debaty byl také velký úspěch pravice ve volbách do Evropského parlamentu. Turek jej přisuzuje v první řadě Green Dealu. „Je to výstraha zelené politice, výstraha Green Dealu, transformace, která se nepovedla,“ míní zvolený europoslanec. „Myslím si, že lidé dali jasně najevo, že si to nepřejí ve formě a rozsahu, v jakém to je.“

Europoslanci Přísahy a Motoristů sobě se připojili k frakci Patrioti pro Evropu, která je třetí nejpočetnější. Turek dříve avizoval, že s uskupením je spojují hodnoty. „Je to kritika federalizace, boj proti Green Dealu, boj proti masové migraci. Jsou tam poměrně jasné, ostré postoje.“

Patrioti mají vlivné osobnosti, míní Turek

Zároveň se v debatě ohradil proti označování frakce za nacionalistickou. „Patriotismus je vlastenectví. Z toho politického hlediska to znamená, že hájíme stát před federalizací Evropy, což je asi ten druhý směr, který představují ostatní velké frakce. Ale rozhodně bych to nepletl s nějakým pomateným nacionalismem, s tím to určitě nemá nic společného.“

Patrioti nefigurují na žádných vedoucích funkcích parlamentu. „Správné to není, nejsem pro to, aby byli takto plně vyřazeni z provozu. Nevím, jak budou prosazovat svůj program,“ řekla Urbanová. Věří, že by se měla ideálně plnit přání všech voličů, kteří prosadili do parlamentu „své“ politiky.