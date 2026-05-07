VideoŠťastný si stěžuje na sněmovní obstrukce. Podle Jakoba chybí pozitivní reforma rozpočtu


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: Sněmovna k rozpočtovým pravidlům
Zdroj: ČT24

Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) řekl v debatě Událostí, komentářů o rozpočtových pravidlech, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce šetřit a měnit rozpočtovou politiku státu, ale viní zejména opozici z toho, že ve sněmovně kvůli obstrukcím nelze prosadit žádné reformy. „Abychom změnili systém mandatorních výdajů, musíme změnit zákony. Jak můžeme měnit zákony, když sněmovna nefunguje,“ konstatoval. Člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob (TOP 09) oponoval tím, že současná vláda ve sněmovně nepředložila žádnou reformu státního rozpočtu, která by měla pozitivní dopad na mandatorní výdaje. „Je potřeba hledat cesty ke konsolidaci veřejných financí. Nelze donekonečna žít na dluh,“ řekl. Debaty se také zúčastnili další členové sněmovního rozpočtového výboru Jan Papajanovský (STAN) a Jana Murová (ANO). Pořad moderoval Lukáš Dolanský.

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům
Poslanecká sněmovna

Výběr redakce

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

před 2 hhodinami
Umělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

před 3 hhodinami
Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

před 3 hhodinami
Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie pátrá po pachatelích, kteří odpálili bankomat v Praze 4

Pražští policisté potvrdili, že způsob odpálení bankomatu v Kunraticích ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově. Policie pátrá po pachatelích. Do akce se dříve zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Škoda zatím nebyla vyčíslena, nikdo nebyl zraněn.
08:07AktualizovánoPrávě teď

VideoŠťastný si stěžuje na sněmovní obstrukce. Podle Jakoba chybí pozitivní reforma rozpočtu

Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) řekl v debatě Událostí, komentářů o rozpočtových pravidlech, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce šetřit a měnit rozpočtovou politiku státu, ale viní zejména opozici z toho, že ve sněmovně kvůli obstrukcím nelze prosadit žádné reformy. „Abychom změnili systém mandatorních výdajů, musíme změnit zákony. Jak můžeme měnit zákony, když sněmovna nefunguje,“ konstatoval. Člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob (TOP 09) oponoval tím, že současná vláda ve sněmovně nepředložila žádnou reformu státního rozpočtu, která by měla pozitivní dopad na mandatorní výdaje. „Je potřeba hledat cesty ke konsolidaci veřejných financí. Nelze donekonečna žít na dluh,“ řekl. Debaty se také zúčastnili další členové sněmovního rozpočtového výboru Jan Papajanovský (STAN) a Jana Murová (ANO). Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
před 32 mminutami

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu na druhý, území opouští

Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Od soboty, kdy požár v národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Zasahující jednotky balí techniku a postupně opouštějí obec Chřibská v Českém Švýcarsku. Území, kde od soboty hořelo, předají s největší pravděpodobností dopoledne správě národního parku, která nad ním bude dohlížet.
07:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem resortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr Jeroným Tejc (za ANO) krok hájí tím, že po něm volají obhájci.
před 2 hhodinami

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu. Poslanci odhlasovali odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, novelu ještě posoudí Senát. Do závěrečného schvalování pak poslali zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Sněmovna nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Schůzi podle dohod klubů ukončila.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Přes noc zůstane na místě pět dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje, řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři odmítli snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Horní komora podpořila novelu, která má zejména lidem se zrakovým postižením zvýšit komfort při volbách s výjimkou komunálních.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

VideoPovinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady

Obce zřejmě budou muset na svoje náklady kastrovat toulavé kočky. Plánuje to chystaná novela, kterou tento týden podpořila vláda. Dle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) si obce samy rozhodnou, jak „nejlépe řídit i tu svoji výši nákladů spojenou s útulky nebo odchytem“. Sdružení místních samospráv přitom požadovalo, aby náklady hradil stát. „Malé obce to určitě potrápí v rozpočtu (…), nemáme žádný aparát, který by ty odchyty prováděl,“ uvedla starostka a místopředsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jaroslava Mikáčová (STAN). Podle ní může rovněž dojít k záměně opuštěného a chovného zvířete. Na to myslí novela, podle níž by kastrované kočky mělo odlišit zkrácení ucha.
před 13 hhodinami
Načítání...