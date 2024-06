Stanjura by státní pracovníky místo tabulek hodnotil podle výkonnosti

Požadavek odborů na zářijový patnáctiprocentní plošný růst platů státních zaměstnanců ale považují ministr práce i další koaliční lídři za nereálný. Argumentují tím, že takto výrazné zvýšení si v současné době nemůže státní rozpočet dovolit. Naopak sněmovní opozice návrh odborů podporuje. Podle ní by tím stát aspoň částečně zaměstnancům veřejné sféry vynahradil vysokou inflaci v letech 2022 a 2023.

Například nepedagogickým pracovníkům škol či státním úředníkům vláda přidávala peníze naposledy v září 2022. Od letošního ledna navíc kabinet škrtl dvě procenta z objemu jejich platů. „Tam došlo k výraznému propadu, když se podíváme na kumulovanou inflaci,“ poznamenal Jurečka s tím, že při srovnání se mzdovou situací v privátním sektoru jsou státní zaměstnanci „o parník“ pozadu.

Na potřebě zvýšení platů panuje shoda

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) považuje požadavek na navýšení tarifů za legitimní. Avizoval, že vláda se tím bude zabývat. Zářijový růst platů o pět až sedm procent podporují i zástupci zaměstnavatelů. „Vidíme, že platová úroveň zaměstnanců v kultuře, nepedagogických pracovníků, technických profesí je tak nízká, že už teď je tam 138 tisíc lidí pod zaručenou nebo minimální mzdou,“ řekl prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký s tím, že se nestává často, aby zaměstnavatelé vyzývali vládu ke zvýšení platů.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by měl být kladen větší důraz na efektivnost a výkonnost pracovníků. Stát by podle něj tedy v budoucnu neměl platit své zaměstnance podle tabulek založených na počtu odpracovaných let nebo dosaženém vzdělání. S tím souhlasil i opoziční místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO). „Pro mě by bylo lepší dívat se na to z úhlu pohledu, jak kdo je výkonný,“ sdělil.