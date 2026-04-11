Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
90′ ČT24: Spor o výdaje na obranu
Zdroj: ČT24

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.

„Bavíme se o něčem, čemu se lidově říká stahovat kalhoty, když brod je ještě hodně daleko,“ reagoval ministr na dotaz, zda NATO Česku uzná veškeré výdaje na obranu tak, aby splnilo alianční závazek dvou procent HDP. Vláda v rozpočtu počítá, že 1,73 procent prostředků k HDP půjde skrz resort obrany, dalších 22 setin procenta ale přes ministerstvo dopravy a šest setin procenta přes Správu státních hmotných rezerv.

Podle Zůny se není možné zabývat rokem 2026, protože Aliance nyní vyhodnocuje teprve plánovací cyklus let 2021 až 2025, přičemž na oficiální data z loňska a předloňska se ještě čeká.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve sněmovně

„Samozřejmě se objevují různé informace, například Rutteho zpráva. Ale to je zpráva z průběžného hodnocení, reportingu národů. Něco jiného je, až strategičtí plánovači v Alianci začnou skutečně hodnotit, jakých výsledků bylo dosaženo pro armádu,“ řekl.

Zůna by si prý sám přál, aby se armáda modernizovala a závazky se plnily. „Ale jsme v nějaké rozpočtové realitě a armáda je jen tak silná, jak silná je ekonomika,“ dodal a počínání země zhodnotil jako dobré.

Zda NATO výdaje Česku uzná, podle ministra také nelze předpovědět, protože posuzuje řadu kritérií a faktorů. Stejně tak podle něj nelze uvažovat nad rokem 2035, do něhož mají členské státy navýšit své výdaje na obranu na pět procent svého HDP, neboť závazky se do té doby mohou změnit.

Alianci přístupem podkopáváme, soudí Žáček

Podle Žáčka ale situace stojí jinak, než jak ji popisuje ministr. „Samozřejmě, že přesný výpočet se dělá s odstupem, ale již v reálném čase je generální tajemník NATO (Mark) Rutte informován o tom, zda stát plní, nebo neplní,“ komentoval. O kritice Česka ze strany jiných členských států či amerických velvyslanců kvůli nízkým výdajům podle něj Rutte ví.

Velvyslanec Spojených států v Česku Nicholas Merrick

„Premiér (Andrej) Babiš (ANO) za tyto čísla a za to, že svůj závazek neplníme, dostane v Ankaře v létě na summitu NATO nakládačku,“ míní. Česku se podle něj přístup politicky vrátí, navyšování výdajů by mělo být plynulé, tvrdí. Žáček pak nechce být označen za toho, kdo pomáhá s rozbitím Aliance, nebo státem, na který si ostatní „ukazují prstem“.

„V neklidné době, kdy je vojensko-politická Aliance nejmocnější a měla by držet stabilitu půlky světa, tak my ji tímto podkopáváme. Nemůžeme čekat dva roky, až to někdo vyhodnotí,“ kritizoval. Česká koalice a opozice by se podle něj v tématu měly spojit, protože je to v zájmu země.

Budeme nespolehlivými partnery, varuje Volpe

Volpe se domnívá, že vláda šetří na bezpečnosti v nejhorší možnou chvíli. „Vidíme, že to je zásadní téma. A ano, opozice i koalice by se na tomto měly shodnout a udělat všechno pro to, abychom dostáli závazkům, které máme vůči NATO,“ souhlasil s Žáčkem. Vztahy však podle něj nejsou dobré.

Nedělní debata

Pirátský poslanec se obává, že Česko se dostane do situace, kdy ukáže ostatním členským státům, že není spolehlivým partnerem. Vláda by se podle něj měla zaměřit také na střednědobý výhled, aby modernizace armády byla předvídatelná. Ač si myslí, že česká armáda je v dobré kondici, upozornil na podstav, který by se dle něj měl řešit.

Zůna v rozhovoru pro ČT o modernizaci armády i navyšování stavů hovořil. Personál a doplňování armády označil za absolutní prioritu. V plánu k projednání v koalici je podle něj dobrovolný tříměsíční výcvik, který by podpořil teritoriální síly.

Ilustrační foto

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.
před 1 hhodinou

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Plánovaná státní podpora hypoték pro mladé rodiny a potřebné profese se zatím nekoná. V aktuální hospodářské strategii chybí. Prioritou kabinetu je dokončení úpravy stavebního zákona.
před 1 hhodinou

Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) plánuje dál jezdit místo šéfa resortu Igora Červeného (Motoristé) na jednání Rady ministrů životního prostředí. Argumentuje stanoviskem jednoho z odborů úřadu, které podle něj umožňuje i hlasovat. Podle opozice tím evidentně překračuje své pravomoci. Mezitím se probírají náklady zmocněnce na jeho poslední cestu do Bruselu. Deník N navíc přišel s informací, že resort životního prostředí na vedoucí pozici dosadil syna vysoce postaveného úředníka.
před 11 hhodinami

Klempíř: Sloučení České televize a rozhlasu se nechystá, poplatky se zruší

Ministerstvo kultury v připravovaném zákoně počítá s tím, že se zruší měsíční poplatky, které za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) platí občané a firmy. Dosavadní způsob financování nahradí platby ze státního rozpočtu včetně mechanismu, který zajistí valorizaci a dostatečnou předvídatelnost. O sloučení ČT a ČRo se neuvažuje, sdělil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) po pátečním setkání s řediteli obou veřejnoprávních médií Hynkem Chudárkem a René Zavoralem, kteří chtějí zachovat současný systém poplatků.
před 15 hhodinami

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo. Schválení půjčky ocenil premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy pro sobotu, neděli a pondělí. Nafta zdraží o 70 haléřů na 45,90 koruny za litr, benzin o 18 haléřů na 41,95 koruny za litr. V pátek nafta na čerpacích stanicích podle předchozího rozhodnutí kabinetu výrazně zlevnila. Na mnohých místech ji prodejci nabízeli za 45,20 koruny za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financí. Ceny benzinu jsou u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...