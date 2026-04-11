Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.
„Bavíme se o něčem, čemu se lidově říká stahovat kalhoty, když brod je ještě hodně daleko,“ reagoval ministr na dotaz, zda NATO Česku uzná veškeré výdaje na obranu tak, aby splnilo alianční závazek dvou procent HDP. Vláda v rozpočtu počítá, že 1,73 procent prostředků k HDP půjde skrz resort obrany, dalších 22 setin procenta ale přes ministerstvo dopravy a šest setin procenta přes Správu státních hmotných rezerv.
Podle Zůny se není možné zabývat rokem 2026, protože Aliance nyní vyhodnocuje teprve plánovací cyklus let 2021 až 2025, přičemž na oficiální data z loňska a předloňska se ještě čeká.
„Samozřejmě se objevují různé informace, například Rutteho zpráva. Ale to je zpráva z průběžného hodnocení, reportingu národů. Něco jiného je, až strategičtí plánovači v Alianci začnou skutečně hodnotit, jakých výsledků bylo dosaženo pro armádu,“ řekl.
Zůna by si prý sám přál, aby se armáda modernizovala a závazky se plnily. „Ale jsme v nějaké rozpočtové realitě a armáda je jen tak silná, jak silná je ekonomika,“ dodal a počínání země zhodnotil jako dobré.
Zda NATO výdaje Česku uzná, podle ministra také nelze předpovědět, protože posuzuje řadu kritérií a faktorů. Stejně tak podle něj nelze uvažovat nad rokem 2035, do něhož mají členské státy navýšit své výdaje na obranu na pět procent svého HDP, neboť závazky se do té doby mohou změnit.
Alianci přístupem podkopáváme, soudí Žáček
Podle Žáčka ale situace stojí jinak, než jak ji popisuje ministr. „Samozřejmě, že přesný výpočet se dělá s odstupem, ale již v reálném čase je generální tajemník NATO (Mark) Rutte informován o tom, zda stát plní, nebo neplní,“ komentoval. O kritice Česka ze strany jiných členských států či amerických velvyslanců kvůli nízkým výdajům podle něj Rutte ví.
„Premiér (Andrej) Babiš (ANO) za tyto čísla a za to, že svůj závazek neplníme, dostane v Ankaře v létě na summitu NATO nakládačku,“ míní. Česku se podle něj přístup politicky vrátí, navyšování výdajů by mělo být plynulé, tvrdí. Žáček pak nechce být označen za toho, kdo pomáhá s rozbitím Aliance, nebo státem, na který si ostatní „ukazují prstem“.
„V neklidné době, kdy je vojensko-politická Aliance nejmocnější a měla by držet stabilitu půlky světa, tak my ji tímto podkopáváme. Nemůžeme čekat dva roky, až to někdo vyhodnotí,“ kritizoval. Česká koalice a opozice by se podle něj v tématu měly spojit, protože je to v zájmu země.
Budeme nespolehlivými partnery, varuje Volpe
Volpe se domnívá, že vláda šetří na bezpečnosti v nejhorší možnou chvíli. „Vidíme, že to je zásadní téma. A ano, opozice i koalice by se na tomto měly shodnout a udělat všechno pro to, abychom dostáli závazkům, které máme vůči NATO,“ souhlasil s Žáčkem. Vztahy však podle něj nejsou dobré.
Pirátský poslanec se obává, že Česko se dostane do situace, kdy ukáže ostatním členským státům, že není spolehlivým partnerem. Vláda by se podle něj měla zaměřit také na střednědobý výhled, aby modernizace armády byla předvídatelná. Ač si myslí, že česká armáda je v dobré kondici, upozornil na podstav, který by se dle něj měl řešit.
Zůna v rozhovoru pro ČT o modernizaci armády i navyšování stavů hovořil. Personál a doplňování armády označil za absolutní prioritu. V plánu k projednání v koalici je podle něj dobrovolný tříměsíční výcvik, který by podpořil teritoriální síly.