Problémy s digitalizací jsou vždy, hájí Bartoše Šípová. Lakoval věci narůžovo, říká Pekarová Adamová

Zástupci Pirátů, ostatních stran vládní koalice a sněmovní opozice se střetli v debatě pořadu Události, komentáře. Řešili situaci kolem konce ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) ve funkci. Senátorka Adéla Šípová (za Piráty) čeká, že většina Pirátů podpoří odchod z vlády, zároveň odmítla, že by kritizovaný digitální systém stavebního řízení nefungoval. Zkušenosti ostatních hostů pořadu ale byly odlišné, na problémy také opakovaně upozorňovali, podotkli. Zástupci opozice se navíc domnívají, že by vláda měla po těchto změnách požádat sněmovnu o důvěru.

První část debaty se týkala způsobu, jakým premiér Petr Fiala (ODS) navrhnul odvolání vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) a avizovaného konce této strany ve vládě. Premiér Bartošovi chystané odvolání oznámil po telefonu, zdůvodnil to hloubkou problémů s digitalizací stavebního řízení. Piráti to označili za podraz.

Podle senátorky Šípové šlo o porušení koaliční smlouvy, přičemž běží na pirátském fóru hlasování, v němž se členové k této otázce vyjádří. „Dá se očekávat, že většina členů podpoří odchod z vlády,“ uvedla.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v tom viděl rozpor. „Zaznělo, že o vystoupení z vlády hlasuje pirátské forum, přitom zároveň zaznělo, že Ivan Bartoš už informoval, že z vlády odchází. V tom vidím jistou nesourodost. Pokud by to tak bylo, tak už by se o tom nemuselo hlasovat,“ upozornil.

„Požádala bych, abyste respektovali procesy, které Pirátská strana má,“ oponovala Šípová. „Je zapotřebí, abyste vyčkali, jde o proces, který proběhnout musí,“ dodala.