Předvolební debata o sociálních věcech

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. V úterý 16. září přijali pozvání k debatě moderované Janou Peroutkovou na téma sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), Marian Jurečka (SPOLU), Vojtěch Krňanský (Motoristé), Jana Maláčová (Stačilo!), Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), Olga Richterová (Piráti), Lucie Šafránková (SPD) a Jiří Zimola (Přísaha).
Aleš Juchelka kandiduje do Poslanecké sněmovny z druhého místa kandidátky ANO v Moravskoslezském kraji. Od roku 2017 je poslancem, působil ve výborech pro mediální záležitosti a pro sociální politiku. Od června 2024 je místopředsedou sněmovny.
Marian Jurečka – navrhovaný stranou KDU-ČSL – je lídrem kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji. V současnosti je vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí. Poslancem je od roku 2013, mezi lety 2014 a 2017 byl ministrem zemědělství.
Vojtěch Krňanský je lídrem kandidátky Motoristů sobě v Pardubickém kraji, je bez politické příslušnosti. Sedm let je starostou města Chrast a působí jako dobrovolný hasič.
Jana Maláčová vede kandidátku Stačilo! v hlavním městě Praze a je předsedkyní SOCDEM. Mezi lety 2018 a 2021 byla ministryní práce a sociálních věcí. V minulosti působila i jako poradkyně Českomoravské konfederace odborových svazů.
Pavla Pivoňka Vaňková kandiduje do sněmovny z prvního místa kandidátky STAN v Jihočeském kraji. V současnosti je poslankyní, působí jako místopředsedkyně výboru pro sociální politiku. Je také zastupitelkou města Lišov.
Olga Richterová kandiduje na druhém místě pražské kandidátky Pirátů. Od roku 2017 je poslankyní, působila například ve výboru pro sociální politiku. V končícím funkčním období zastává funkci místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.
Lucie Šafránková je dvojkou na kandidátce SPD v Jihomoravském kraji. Poslankyní je od roku 2017, od roku 2021 je místopředsedkyní výboru pro sociální politiku.
Jiří Zimola je lídrem jihočeské kandidátky hnutí Přísaha. Je předsedou politického hnutí Změna 2020. V současnosti je starostou města Nová Bystřice. Mezi lety 2008 a 2017 byl jihočeským hejtmanem, od října 2013 byl pět měsíců poslancem.