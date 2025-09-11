Předvolební debata o EU a vztazích se sousedy

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Ve čtvrtek 11. září přijali pozvání k debatě moderované Martinem Řezníčkem na téma EU a vztahů se sousedy Nikola Bartůšek (Přísaha), Karel Beran (Motoristé), Richard Brabec (ANO), Kateřina Konečná (Stačilo!), Tereza Nislerová (Piráti), Jiří Pospíšil (SPOLU), Lucie Potůčková (STAN) a Jindřich Rajchl (SPD).
Nikola Bartůšek kandiduje do poslanecké sněmovny z posledního místa jihočeské kandidátky hnutí Přísaha. V loňských volbách byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu.
Karel Beran jako nezávislý kandidát vede kandidátku Motoristů sobě v Kraji Vysočina. Je bývalým profesionálním diplomatem a dříve působil například v Itálii, ve Španělsku a v Latinské Americe.
Richard Brabec do poslanecké sněmovny kandiduje z poslední pozice kandidátky ANO v Ústeckém kraji, kde od loňska zastává post hejtmana. Od roku 2013 je poslancem, v současné době je předsedou zahraničního výboru. Dvě funkční období byl ministrem životního prostředí.
Kateřina Konečná je předsedkyní Komunistické strany Čech a Moravy a také lídryní kandidátky Stačilo! v Moravskoslezském kraji. Od roku 2014 je poslankyní Evropského parlamentu, patnáct let je zastupitelkou města Nový Jičín.
Tereza Nislerová kandiduje z pátého místa kandidátky Pirátů v hlavním městě Praze. V současné době je zastupitelkou městské části Praha 4, je ředitelkou pro evropské fondy v petrochemické nadnárodní firmě.
Jiří Pospíšil z TOP 09 kandiduje v Praze jako dvojka na kandidátce SPOLU. V současnosti je náměstkem pražského primátora pro kulturu a cestovní ruch. Do loňska byl deset let europoslancem a v minulosti také dvakrát ministrem spravedlnosti.
Lucie Potůčková kandiduje do sněmovny z druhého místa královéhradecké kandidátky STAN. V současné době působí jako poslankyně, je místopředsedkyní výboru pro evropské záležitosti. Také je starostkou městysu Mladé Buky.
Jindřich Rajchl je předsedou strany PRO a lídrem kandidátky hnutí SPD v Moravskoslezském kraji. Je advokátem, působil v pražské Dukle a jako místopředseda Fotbalové asociace České republiky.