Poslance čeká pokračování poslední řádné schůze před říjnovými sněmovními volbami. Budou se zabývat zejména dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili k opětovnému posouzení senátoři.
Původně se předpokládalo, že schůze potrvá jen v úterý. Zhruba hodinu před půlnocí ji ale předsedající přerušil na základě dohody předsedů poslaneckých klubů do středečního rána.
Senát poslancům vrátil takzvanou změnovou novelu související s novým zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů. Sněmovna v ní pravděpodobně schválí návrh horní komory na daňové osvobození příjmů z převodu podílů ve firmách i nad 40 milionů korun.
Senátoři usilují v předloze i o další změny. Týkají se mimo jiné zdanění zaměstnaneckých benefitů nebo ponechání současného stavu v rozpočtovém určení daní obcím a krajům.
Dohoda s mimoevropskými zeměmi
Senát by měl v dolní komoře prosadit také své úpravy novely o civilním letectví, jsou technické povahy. Předloha v souladu s nařízením EU pojednává o zavádění alternativních leteckých paliv.
Schválený program schůze čítá původní čtveřici bodů. Poslanecké snahy o jeho doplnění plénum v hlasováních odmítlo.
Vedle dvojice předloh zákonodárci projednají dohodu mezi EU, jejími členskými státy a státy Organizace afrických, karibských a tichomořských států. Smlouva by měla podle vlády pomoci českým firmám při navazování obchodních vztahů s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi.
Posledním bodem jsou pravidelné čtvrteční interpelace na členy vlády. Interpelace jsou povinným bodem řádných schůzí. Tentokrát se už neuskuteční.