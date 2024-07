„Nevěděla, že mluví s GRU.“ Žalobce popsal, proč nechce stíhat Šapošnikovou v kauze Vrbětice

Chybějící důkazy i spekulace – to vytýká žalobce usnesení, kterým policie obvinila Elenu Šapošnikovou v kauze výbuchů skladů ve Vrběticích. Podle kriminalistů měla mimo jiné zajistit doklady k návštěvě skladů dvěma ruským agentům, kteří výbuchy údajně způsobili. Podle státního zástupce Martina Malůše ale vyšetřovatelé nepopsali, jak přesně Šapošniková návštěvu agentů zařídila. Jejich práce je podle něj místy spekulativní a chybí důkazy. I proto její stíhání zrušil a případ odložil. Malůš to napsal do dokumentu, který ČT získala.

Podle státního zástupce Martina Malůše, který stíhání Šapošnikové zrušil, ale kriminalisté neuvedli, jak konkrétně povolení k návštěvě skladů zařídila. „Policejní orgán ani nepopsal, jak by měla být zainteresovaná, případně měla mít pouze vědomost o tom, že k těmto explozím má dojít,“ píše žalobce s tím, že policii k řadě tvrzení chybí důkazy. Schůzku v Portugalsku i to, že ji manželé nejprve popírali, sice označuje za podezřelé, na stíhání to ale podle něj nestačí.

Podobně Malůš kritizuje také zbývající skutky obvinění – policisté podle něj na základě spojení různých e-mailových zpráv pouze spekulují, selektivně hodnotí informace a ignorují ty, které se jim nehodí. „Ze žádného provedeného důkazu však současně nevyplývá, že by tyto komplikace způsobil jakýkoliv zásah ze strany cizí státní moci, natož ruské tajné služby,“ uvádí například k obvinění Šapošnikové, že měla informovat GRU o zpožděné dodávce pontonových mostů do Vietnamu z roku 2014.

Spolupráce s GRU není trestná

Šapošnikovou, která v nedávném rozhovoru pro Reportéry ČT zapojení do vrbětických výbuchů odmítla, ale podle žalobce nejde stíhat ani kvůli právním důvodům. Trestný čin vyzvědačství totiž zahrnuje vyzvídání utajované informace, jejíž zneužití může ohrozit bezpečnost Česka, a to s cílem předat ji cizí moci. Podle druhého odstavce pak bude potrestán i pachatel, který umožní činnost „organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajované informace“.

Právě na základě druhého ustanovení byla Šapošniková obviněna. Podle policistů totiž nebylo nutné, aby se snažila získat utajované informace, stačí, že spolupracovala s organizací, která se tajné skutečnosti snaží vyzvídat, tedy GRU. Opačný výklad by podle kriminalistů znamenal, že například vrátný, který do sídla ministerstva obrany vpustí agenty cizí rozvědky, ale neví, kde přesně jsou v budově uložené tajné informace, by vyvázl bez trestu.

Státní zástupce Malůš tento právní výklad odmítá. V usnesení naznačuje, že spolupráce s GRU obecně podle českých zákonů trestná není, Šapošniková by podle něj musela vyzvídat tajné informace. K teoretické situaci vrátného pak píše, že s důkazy by ho bylo možné stíhat. Sám pak přichází s příkladem Čecha, který by se dozvěděl o chystaném teroristickém útoku v zahraničí a řekl by to tamější tajné službě. „Bylo by absurdní, aby taková osoba byla postihnutelná (…) a dopustila se tak trestného činu vyzvědačství,“ uvádí s tím, že daný člověk by přece také usnadnil činnost „organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajované informace“.