Seznam Zprávy: Výbuch ve Vrběticích způsobilo nástražné zařízení na paletě s municí

Výbuch skladů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku, při kterém v roce 2014 zemřeli dva lidé, způsobilo velmi pravděpodobně nástražné zařízení poté, co pracovníci otevřeli bednu na paletě s municí, napsal v úterý web Seznam Zprávy s odkazem na policejní usnesení o odložení případu. Policisté v úterý v tiskové zprávě uvedli, že považují za prokázané, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde Rusko vojensky operovalo. Kriminalisté nemohli zahájit trestní stíhání, protože se podezřelí pohybují v Rusku, které s českou policií odmítlo spolupracovat.

Podle webu se paleta jednomu z mužů zdála zvláštní a druhému na ní chtěl něco ukázat. „S vysokou mírou pravděpodobnosti oba vstoupili do muničního skladu, ihned přistoupili k této paletě a místo toho, aby ji jen stáhli páskou, tak bednu otevřeli, aby ji zkontrolovali, protože oba byli podle všech výpovědí pečliví a zodpovědní pracovníci. Tím došlo k iniciaci neznámého zařízení,“ citují Seznam Zprávy z usnesení. Oba muži podle policistů zemřeli okamžitě.

Podle sedmačtyřicetistránkového usnesení, které mají Seznam Zprávy k dispozici, se policistům podařilo s vysokou mírou pravděpodobnosti vyloučit, že by k výbuchu mohlo dojít neopatrnou manipulací. K explozi podle nich došlo poté, co dva zaměstnanci nájemce skladu, společnosti Imex Group, chtěli zapáskovat paletu s municí připravenou k expedování.

Ruská vojenská rozvědka měla podle úterního vyjádření ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiřího Mazánka prostředky k tomu, aby výbuchy způsobila. Do Česka kvůli tomu přijeli lidé, kteří ihned poté odcestovali. Podle zjištění vyšetřovatelů měla rozvědka také detailní informace o uskladněném zboží, o jeho pohybu i konečném uživateli. Pachateli byli podle kriminalistů příslušníci jednotky určené k provádění diverzních operací v zahraničí.

Moskva nespolupracuje

Podle Mazánka chybí policistům některé informace o pohybu jednotlivých členů GRU v Česku, lze tak jen předpokládat, jaké úkoly plnili jednotliví příslušníci nacházející se v tuzemsku a okolních zemích, případně kolik dalších příslušníků ruských ozbrojených sil a jejich spolupracovníků se na útoku podílelo.

Kriminalisté nemohou další informace získat, protože ruské orgány odmítly splnit českou žádost o mezinárodní právní pomoc. Odůvodnily to tím, že by to „mohlo poškodit svrchovanost, veřejný pořádek a důležité zájmy Ruské federace“.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Kromě smrti dvou lidí způsobily výbuchy podle policie škodu přesahující miliardu korun. Zjištění vyšetřovatelů o zapojení agentů ruských tajných služeb vyvolalo v roce 2021 diplomatickou roztržku s Ruskem. Česko i Rusko si vzájemně vyhostily desítky pracovníků ambasád.