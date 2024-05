Národní rozvojový fond končí, nepodpořil žádný projekt

„Asi by to fungování vypadalo jinak, kdyby se hned na začátku podařilo sedm miliard dostat se získáním licence do toho fondu, a myslím, že takový objem prostředků by mohl přitáhnout i některé projekty,“ podotýká předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký.

„Je to v zásadě technický krok, nic překvapivého. Ukázalo se, že Národní rozvojový fond nesloužil k tomu, jak bylo avizováno v minulém volebním období. My chceme i v návaznosti na změnu zákona o rozvojové bance mít trochu jinak nastavené fondové hospodaření,“ vysvětlil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Podle bank žádné projekty připravené k financování přes fond nebyly. „Národní rozvojový fond nikdy nepřinesl žádné projekty, které bychom mohli financovat, a přesto, že je nepřinesl, tak my jsme v současné době v širokém dialogu se státem a řešíme spoustu věcí, jak bychom stát mohli podpořit jinými cestami,“ vysvětluje mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.

Celkem fond za tři a půl roku zanalyzoval projekty za zhruba tři sta miliard korun. Z toho asi čtvrtina vhodná byla. „Vždy, když se to dostalo do fáze financování, tak se našla výhodnější forma financování, většinou seniorní úvěr poskytnutý bankami,“ zdůvodňuje Nidetzský to, proč se nepodařilo projekty dotáhnout do konce.

Havlíček: Stát měl po bankách více vyžadovat

Podle opozičního hnutí ANO, které se na vzniku fondu s bankami domluvilo, ale stát měl projekty připravit a po bankách peníze víc vyžadovat. „Vláda to částečně zrušila proto, protože my jsme to připravili. A částečně proto, protože neumí zatlačit na banky. (...) Bylo to jen o trpělivosti, o přesvědčivosti a schopnosti dohodnout se s bankami a to se jim nepodařilo,“ vytýká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Fond vznikl v roce 2019 namísto zavedení sektorové daně. A právě o té se v posledních týdnech znovu mezi politiky diskutuje. Části koalice vadí, že banky odvedly na dani z mimořádných zisků jen stovky milionů, podle původních propočtů to ale měly být desítky miliard.