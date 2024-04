Hnutí STAN hledá v koalici podporu pro zavedení speciální bankovní daně

Vládní hnutí STAN chce v koalici otevřít debatu o speciální sektorové dani pro banky. Jeho předseda Vít Rakušan to spojuje s vyhodnocením odvodu z mimořádných zisků, který od loňska platí kromě finančních domů taky energetické firmy a rafinerie. Právě banky zaplatily mnohem méně, než kabinet očekával. Loni padesát finančních domů vydělalo dohromady po zdanění přes 104 miliard korun. O návrhu Starostů jsou ochotni jednat i Piráti nebo lidovci. Naopak ODS a TOP 09 změny odmítají.

„V okamžiku, kdy se ukáže, že příjmy budou zhruba stejné jako výdaje, z mého pohledu není žádný důvod, aby ta daň pokračovala i v roce 2025,“ tvrdí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). To se nelíbí především KDU-ČSL, jisté výhrady mají také Piráti.

Sněmovna schválila daň z mimořádných zisků pro energetické firmy, banky či rafinerie 4. listopadu 2022. Původně měla platit tři roky. Koalice ale teď vede debatu, zda ji o rok nezkrátit. A to v případě, že by letošní a loňský výnos mimořádné daně v součtu pokryl energetickou pomoc firmám i domácnostem v roce 2023.

K čemu by výnosy sloužily?

Třeba hnutí STAN se také obává, že plánovaný výnos pro příští rok ve výši deseti miliard bude ve státním rozpočtu chybět. I proto chce otevřít debatu o sektorové dani pro banky. Důvodem je také fakt, že banky loni na mimořádné dani odvedly 730 milionů. Původně vláda očekávala až 33 miliard.

„Jsme ochotni se bavit o diskuzi o nějakém typu sektorové daně. Banky v mnoha případech, a to teď nemyslím nijak pejorativně, je to asi přirozené, optimalizovaly, jakým způsobem se chovaly k České republice,“ sdělil Rakušan, který dodal, že potřebujeme „posílení příjmové stránky rozpočtu“.

„Pro nás je důležité, k čemu by ta daň a její výnosy sloužily. Pokud by to bylo třeba pro podporu bydlení, což je pro nás priorita, tak si dovedeme představit takovou daň,“ uvádí místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Michael Kohajda.