Stát očekával víc peněz z neočekávaných zisků. „Kde je problém?“ ptá se opozice

Náměstek Marek Mora vysvětluje nižší výnos daně rychlým zvyšováním úroků na spořících účtech. Tím podle něj bankám klesly očekávané zisky. „Asi se na to připravily, ale otázka je, čemu říkáte optimalizace, banky prostě udělaly to, že než aby to zaplatily státu, tak to zaplatily občanům nebo jakýmkoli jiným vkladatelům včetně firem,“ uvedl Mora.

Obdobně mluví i ministr Stanjura a upozorňuje na vyšší výběr srážkové patnáctiprocentní daně, kterou banky odvádějí z připsaných úroků střadatelů. Vloni na ní stát získal o sedm a půl miliardy víc než rok před tím. „První odhady (vysokého výběru z windfall tax) byly v okamžiku, kdy vznikl první materiál NERVu. Nepočítalo se s tím, že Windfall bude zvýšen o dvacet procent průměrného zisku. Druhý důvod vidíme na plnění daně z příjmu fyzických osob, na srážkové dani. Banky zvýšily úroky na spořících účtech.“