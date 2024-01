Z hlediska čísel je rozpočet dobrou zprávou, míní Nacher. Považuje ho ale za netransparentní

„Platí to, co jsem řekl už v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení rozpočtu na adresu pana ministra financí. Je to kouzelník,“ uvedl Nacher a dodal, že když byla ministryní financí Alena Schillerová (ANO), tak rovněž docházelo k přesunům, ale vláda na ně upozorňovala dopředu.

Zmínil také, že vláda dělala chybná rozhodnutí. „Plánovali, že z bank vyberou 33 miliard. Nejsem teď generál po bitvě, upozorňoval jsem na to už tehdy. Říkal jsem, že se vybere třetina, v nejhorším deset procent – to jsou tři miliardy. Ve snu by mě nenapadlo, že se nakonec vybere 770 miliard a že to celé tahal ČEZ, jinými slovy jsme to zaplatili my všichni,“ uvedl s tím, že pokud někdo rozpočet zachránil, tak to byl ČEZ, ať už mimořádnou daní nebo mimořádně vysokou dividendou.

Nacher: Kabinet neřeší, co zemi skutečně pálí

V souvislosti s českou ekonomikou zmínil, že vláda veškerou svou pozornost směřuje k nižšímu zadlužení, ačkoliv podle srovnání je Česko 6. nejméně zadluženou zemí. Kabinet podle něj naopak vůbec neřeší to, co zemi skutečně pálí.

„V tuto chvíli máme nejvyšší inflaci, dlouhodobě máme nejvyšší energetickou inflaci, jako jediní nemáme ekonomický růst na výši předcovidové doby, máme největší propad reálných mezd. Vláda by měla svou pozornost rozprostřít mezi ty kritéria, ve kterých jsme nejhorší,“ uvedl a dodal, že nerozumí tomu, proč se z výše zadlužení stala taková mantra.

Zmínil, že pokud by bylo hnutí ANO u vlády, tak by se zaměřilo i na lepší výběr daní. „Daňové příjmy se zvýšily téměř o 18 procent, ale u DPH šlo o rozdíl pouze o šest procent, to samé se dělo u spotřební daně. Příjem z těchto daní patřil mezi nejnižší za posledních deset let a to vysvětlení je jednoduché – zrušení EET a malý tlak na to, aby zase nebujela šedá ekonomika,“ uvedl s tím, že odpovědí není zvýšení daňové sazby, ale lépe a efektivněji vybírat stávající daně.