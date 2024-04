Pandořina skříňka, nebo smysluplné opatření? Špidla a Kalousek se přeli o dani pro banky

Kalousek sdělil, že nikdy nesouhlasil s mimořádnou daní uvalenou na bankovní sektor – banky podle něj odvodovou povinnost převedou na svoje klienty, takže v důsledku bankovní daň zaplatí lidé a hospodářský růst. Loni padesát finančních domů vydělalo dohromady po zdanění přes 104 miliard korun.

„Co mě tam straší ještě víc, je, že by to byla Pandořina skříňka. Když teď banky, tak co příště?“ ptal se. Investoři například v moderních odvětvích jako výroba baterek či čipů nebudou podle něj riskovat dlouhodobý investiční záměr tam, kde není stabilní daňové prostředí. Banky loni na mimořádné dani odvedly 730 milionů, původně přitom vláda očekávala až 33 miliard.

Špidla to považuje za velký neúspěch, který ukazuje na nekompetentnost ministra financí a jeho resortu. „Pokud si vláda myslela, že získá 33 miliard, musela mít nějakou představu, že je to reálné. Problém je, že se to zpozdilo a bylo možné udělat daňovou optimalizaci,“ uvedl s tím, že se to buď nepovedlo, nebo se to stalo schválně.