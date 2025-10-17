Na Turkovi nebudeme blokovat vznik nové vlády, říká předseda Svobodných

Do nedělního dopoledne si možné budoucí koaliční strany mají vyměnit své zásadní požadavky pro vládnutí v následujících čtyřech letech. Program pak bude vznikat asi měsíc, očekávají lídři stran vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. O prioritách SPD a Svobodných, jejich předpokládaném zastoupení ve vládním prohlášení či potenciální nominaci Filipa Turka (za Motoristy) do vlády hovořil v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem šéf Svobodných a nově zvolený poslanec za SPD Libor Vondráček.
Politická uskupení, která by mohla tvořit potenciální budoucí českou vládu, v současné době vyjednávají o svých programových prioritách. Vondráček zmínil konkrétně dvě priority, o jejichž naplnění se hodlá zastávat.
Za prvé se jedná o nenavyšování povinných odvodů živnostníků. „V rámci kampaně jsme říkali, že bude potřeba řešit, že živnostníkům by měly vzrůst povinné odvody o rekordní částku v příštím roce, tak jak to schválila současná vláda. To je něco, co bychom rádi co nejdříve řešili, aby se toto nestalo, aby se to zachovalo alespoň na té výši, která je v letošním roce,“ uvedl nově zvolený poslanec.
V případě, že se tento bod nestihne schválit do 1. ledna 2026, by Vondráček chtěl, aby existoval „nějaký mechanismus,“ na základě kterého bude navýšená částka živnostníkům vrácena zpátky.
„Druhá priorita je postavit se nejškodlivějším věcem, které přicházejí z Bruselu. Aktuálně je to migrační pakt a systém emisních povolenek jak pro domácnosti, tak pro malé a střední podnikatele,“ sdělil dále Vondráček.
Co se zmiňovaných povolenek týká, Česko by je dle jeho názoru zavádět nemělo. Ohledně migračního paktu poukázal na migrační kvóty z roku 2015, které Česko také nezavedlo. „Způsobem, jako jsme ignorovali migrační kvóty, můžeme ignorovat také další předpisy. Otázka je, jestli se to vůbec dostane do fáze, kdy to půjde před Soudní dvůr Evropské unie, a jestli si pak Evropská komise troufne to rozhodnutí soudního dvora vzít a začít vypisovat pokuty,“ říká předseda Svobodných.
Vondráček požadavek na vyrovnaný rozpočet v programu vlády nečeká
Co se dalších možných požadavků vycházejících z programu SPD týká, Vondráček například nepovažuje za pravděpodobné, že se v programovém prohlášení vlády objeví požadavek na vyrovnaný rozpočet. „My v tuhle chvíli víme, že náš mandát není takový, abychom prosadili všechny naše programové body, ale já myslím, že se podaří ušetřit velké množství peněz na plýtvání na některých věcech,“ sdělil Vondráček. „Víme, že je lepší dělat alespoň nějaké kroky správným směrem, než se teď na něčem zadrhnout a neudělat nic,“ dodal.
Podobně je tomu také v případě v programu SPD zmiňovaném návrhu na referendum o vystoupení z EU a NATO. Také u něj Vondráček nepředpokládá, že se podaří do programu vlády prosadit. Domnívá se však, že by mohla vzniknout dohoda „alespoň na nějakém zákoně o obecném referendu“.
Otázka Turkova případného působení ve vládě
Vzniku nového kabinetu by podle Vondráčka za určitých podmínek neměla bránit ani účast Filipa Turka. „Pokud se Motoristé dohodnou s (předsedou hnutí ANO) Andrejem Babišem jako předpokládaným premiérem, tak já rozhodně nebudu mít problém pro to zvednout ruku. Rozhodně nebudeme blokovat vznik nové vlády na jméně Turek nebo jiném jméně, které navrhnou Motoristé, protože to je i jejich zodpovědnost,“ uvedl nově zvolený poslanec.
„Rozhodně neobhajuju to, co psal, ani neříkám, že to, co bylo zveřejněno, je autentické, ale zároveň říkám, že pokud se neprokáže zjevně, že ty věci jsou reálné a policie to bude brát jako nezpochybnitelné důkazy, tak v momentě, kdy se dohodnou Motoristé s Babišem na tom, že budou navrhovat Filipa Turka, my pro to zvedneme ruku,“ dodal Vondráček.
Turek podle Deníku N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek obvinění odmítá. Své údajné příspěvky označil za manipulace, podle něj důkazy neexistují a snímky obrazovky, které zveřejnil Deník N, označil za zfalšované.