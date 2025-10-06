Podnikatelé, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, si od nového roku připlatí. Při hlavní činnosti jim odvody vzrostou o 1124 korun měsíčně. Pokud platí paušální daň v prvním pásmu, kdy jejich roční příjem nepřekročí milion korun, zaplatí navíc 1268 korun za měsíc. Částky se jako každý rok mění na základě nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu.
PŘEHLEDNĚ: Kolik budou od nového roku platit OSVČ na zálohách?
Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost bude od 1. ledna 5720 korun, potvrdil resort práce. Letos je to 4759 korun. Pro hlavní činnost u OSVČ, která podniká nově, to bude 3575 korun. U vedlejší činnosti pak záloha má činit 1574 korun, letos je to 1496 korun.
Minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění pak má od 1. ledna činit 3306 korun, letos je to 3143 korun.
Zvednou se také platby pro lidi, kteří využívají pro placení daně paušál. V prvním pásmu se platba zvýší o 1268 korun na 9984 korun měsíčně. Ve druhém pásmu s příjmy do 1,5 milionu korun lidé stejně jako letos zaplatí 16 745 korun měsíčně a ve třetím s příjmy do dvou milionů 27 139 korun měsíčně.
Za změnou výše záloh stojí tradiční meziroční růst průměrné mzdy. Minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění se také zvýšil z letošních 35 procent průměrné mzdy na 40 procent průměrné mzdy v příštím roce.