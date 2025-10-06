PŘEHLEDNĚ: Kolik budou od nového roku platit OSVČ na zálohách?


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Podnikatelé, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, si od nového roku připlatí. Při hlavní činnosti jim odvody vzrostou o 1124 korun měsíčně. Pokud platí paušální daň v prvním pásmu, kdy jejich roční příjem nepřekročí milion korun, zaplatí navíc 1268 korun za měsíc. Částky se jako každý rok mění na základě nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu.

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost bude od 1. ledna 5720 korun, potvrdil resort práce. Letos je to 4759 korun. Pro hlavní činnost u OSVČ, která podniká nově, to bude 3575 korun. U vedlejší činnosti pak záloha má činit 1574 korun, letos je to 1496 korun.

Minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění pak má od 1. ledna činit 3306 korun, letos je to 3143 korun.

Zvednou se také platby pro lidi, kteří využívají pro placení daně paušál. V prvním pásmu se platba zvýší o 1268 korun na 9984 korun měsíčně. Ve druhém pásmu s příjmy do 1,5 milionu korun lidé stejně jako letos zaplatí 16 745 korun měsíčně a ve třetím s příjmy do dvou milionů 27 139 korun měsíčně.

Za změnou výše záloh stojí tradiční meziroční růst průměrné mzdy. Minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění se také zvýšil z letošních 35 procent průměrné mzdy na 40 procent průměrné mzdy v příštím roce.

