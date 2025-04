Na schůzi k armádě měla mít možnost mluvit veřejně i opozice, míní Pavel

4. 4. 2025

Před uzavřením schůze sněmovny k armádě měli minulý týden podle prezidenta Petra Pavla dostat možnost mluvit i opoziční řečníci s přednostním právem. Uspokojilo by to obě strany a nijak by to nenarušilo myšlenku jednat o utajených informacích za zavřenými dveřmi, řekl v rozhovoru pro Novinky.cz. Mimořádná schůze, jejíž uzavřené části se na protest odmítli zúčastnit poslanci ANO a SPD, odrážela dle Pavla nízkou úroveň politické kultury na straně vlády i opozice.

Zákonodárcům obou opozičních stran na mimořádné schůzi svolané z iniciativy ANO vadilo to, že v úvodní veřejné části zasedání nemohli vystoupit jejich řečníci s přednostním právem, považovali to za snahu umlčet opozici. Podle koalice bylo uzavření nutné kvůli utajovaným informacím. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová to minulý týden označila za zástupný důvod, protože zákonodárci hnutí prý nechtěli slyšet nic o utajovaných operačních plánech a misích.

Pavel míní, že schůzi bylo možné udělat lépe. „Myslím si, že trocha dobré vůle na straně vlády nechat promluvit alespoň zástupce s přednostním právem ze strany opozice by uspokojila obě strany a nijak by to nenarušilo myšlenku jednat potom v uzavřeném formátu, kdy by se projednávaly informace utajovaného charakteru. Ten prostor opozice měla dostat,“ řekl Novinkám Pavel. Dění na schůzi považuje za ilustrativní. „Odráží to úroveň naší politické kultury, a to jak na straně vlády, tak opozice. A ta úroveň není dobrá. My bychom opravdu měli být schopni debaty, která bude věcná a kultivovaná,“ prohlásil. Nebrání to podle něj tomu být tvrdý k politickým soupeřům. „Ale být tvrdý ještě neznamená být nekonstruktivní, nekomunikativní,“ podotkl. Připustil, že chování kabinetu ovlivnily dřívější opoziční obstrukce, které jsou v tomto volebním období časté.

Na schůzi za zavřenými dveřmi zaznělo podle Pavla málo věcí, které by byly opravdu tajné či přísně tajné. „Ale přece jenom jsou věci, které není dobré projednávat úplně veřejně. Ne proto, že by je neměli slyšet naši občané, ale protože je slyší i naši protivníci,“ upozornil. Hlava státu chce hledat další cesty, jak hovořit s předsedy jednotlivých stran nebo s uskupeními. „Budu se snažit identifikovat prostor shody a na tom stavět, protože nějaký průnik musíme mít, abychom mohli mít (v oblasti bezpečnosti) kontinuitu,“ sdělil Pavel. Ve svém vystoupení v dolní komoře před týdnem apeloval na odpovědné parlamentní strany, aby nebraly obranu jako téma, které se hodí do voleb. Vyzval ke shodě alespoň na základních principech.