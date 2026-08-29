Na ferraty míří tábory i začátečníci. Popularita českých tras prudce stoupá

Zájem o via ferraty v Česku roste, potvrdili ČT oslovení správci cest. Zajištěné trasy dnes vyhledávají nejen jednotlivci a zkušení lezci, ale stále častěji také velké skupiny třeba v rámci letních táborů. Růst zájmu potvrzují i půjčovny vybavení – kvůli vyšší poptávce rozšiřují své nabídky a dokupují vybavení. Za poslední rok v Česku přibylo více než pět nových ferrat, včetně první důlní ferraty v Jílovém u Prahy.
Jiří Rybák otevřel ferratu v Bechyni v roce 2014. Od té doby pozoruje, jak se rozšiřuje okruh lidí, kteří ji navštěvují. „Zpočátku si zkoušeli postup na ferratách ojedinělí účastníci zájezdů cestovních kanceláří na Klettersteigy do Rakouska a výjimečně pár nadšenců. Postupně zájem rostl, objevovaly se organizované skupiny, partnerské dvojice i rodiče s dětmi. Dnes nejsou výjimkou velké skupiny dětí s několika vedoucími, které mají ferratu jako zpestření putovního letního tábora. Zájem je o půjčovnu i o služby průvodců,“ popisuje Rybák.
Nové via ferraty od minulého roku přibyly třeba v Mostě, Bečově nad Teplou nebo v Jílovém u Prahy, kde vznikla první důlní ferrata v Čechách. Aby přilákali nové návštěvníky, otevřeli letos v červnu provozovatelé novou ferratu také ve zlatém dole Pepř. „Zájem lidí nás překvapil, prakticky jsme nestíhali vypisovat nové termíny. I teď se termíny, které vždy vypisujeme zhruba měsíc dopředu, až na výjimky zcela plní,“ řekl ČT tamní provozovatel Pavel Škácha. Dodal, že cestu od jejího otevření navštívilo zhruba šest set návštěvníků.
Podle Rybáka k růstu zájmu přispělo také širší povědomí o ferratách – především na sociálních sítích a v televizních dokumentech. Větší návštěvnost zaznamenali provozovatelé také během pandemie covidu-19, kdy bylo pro Čechy složitější cestovat za ferratami do zahraničí. „Týká se to nejen námi spravovaných tras, ale z komunity víme, že se zájem zvýšil obecně na všech ferratách nejen u nás, ale i v zahraničí,“ dodává Rybák.
Půjčovny opravují i investují
Vedle správců ferrat pozorují změny v návštěvnosti také provozovatelé půjčoven vybavení potřebného k jejich zdolání. Řada z nich proto svou nabídku rozšiřuje a přizpůsobuje ji většímu počtu zájemců. „Zvýšený zájem o půjčení vybavení na ferraty pozorujeme a stoupá každoročně,“ komentuje situaci Martin Novotný z půjčovny Active Point Děčín. Tvrdí, že část lidí si vybavení nejdřív půjčí, a pokud je ferraty nadchnou, při dalších návštěvách už si pořizují vlastní.
Třeba Pavla Blažková, manažerka lezeckého centra a prodejny LezeTop v Písku, průběžně pořizuje v reakci na zájem další vybavení. „Je mnohem větší zájem, museli jsme přikupovat věci, začínají chodit lidi, kteří nikdy na ferratě nebyli,“ popisuje Blažková.
Mezi povinné vybavení, které si zájemci ke zdolání ferraty půjčují, patří hlavně jisticí set. Ten pomocí automatické pojistky a párací brzdy zmírní případný pád lezce. Zájemci ale často poptávají také lezecké úvazky, horolezeckou přilbu nebo ferratové rukavice.
„Obecně pozorujeme, že zájem o ferratové vybavení v posledních letech roste. Lidé jsou stále častěji ochotni investovat i do kvalitnějšího a dražšího vybavení. K popularitě ferrat přispívá také postupně se rozšiřující síť zajištěných cest v Česku, díky čemuž tento sport oslovuje stále více začátečníků i zkušenějších návštěvníků hor,“ uzavírá i Adam Mašík, brand manažer firmy Rock Point, která vybavení prodává, ale i půjčuje.