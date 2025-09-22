Jedním z důsledků možnosti odebírat řidičský průkaz za výrazné překročení rychlosti je podle policie zklidnění dopravy ve městech a obcích. Nejčastěji ale o doklady přicházejí řidiči, kteří výrazně překročí rychlost mimo obec. Tam, kde platí devadesátka, jsou někteří schopni jet i dvousetkilometrovou rychlostí. V obcích počet přestupků podle dopravní policie v poslední době klesá, a to i díky přibývajícím radarům, které prokazatelně provoz zklidňují. Policie ovšem dodává, že ne všude jsou vhodné.
Na devadesátce až dvě stě. V obcích se doprava zklidnila, mimo ně řidiči hřeší dál
Při jedné z kontrol strážci zákona zaznamenali řidiče, který jel na povolené devadesátce rychlostí o 35 kilometrů za hodinu vyšší. Během čtyřiceti vteřin hlídka šoféra dojela a uložila mu pokutu. „Na místě je to sankce dva a půl až tři a půl tisíce korun a k tomu čtyři body,“ upřesňuje dopravní policista sloužící na jihu Moravy David Šuhaj.
Řidič s přestupkem souhlasil a na místě zaplatil dva a půl tisíce. Podobně dopadl i další šofér, který jel v tomtéž úseku rychlostí 122 kilometrů v hodině. Na hlavním tahu ze Svitav do Brna to podle policie není ničím ojedinělým. „Komunikace není stavěná na dálniční rychlosti, které tady bohužel často změříme. Řidič se nedokáže bezpečně zařadit v úseku, kde může předjíždět, a pak z toho vznikají kolizní situace,“ vysvětluje mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.
Jeden z řidičů místem nedávno jel dokonce rychlostí dvě stě kilometrů za hodinu. Kromě pokuty okamžitě přišel o řidičský průkaz. „Ve spoustě případů řeknou, že s přestupkem nesouhlasí a chtějí do správního řízení, kde už se snaží si najmout právníka,“ popisuje Šuhaj.
Někteří rychlost překračují i v obcích
Část řidičů ale jezdí rychle i v obcích. Třeba v brněnské městské části Bohunice naměřili policisté řidiči BMW v úseku s povolenou padesátkou 120 kilometrů v hodině. I on přišel o doklady. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě vloni touto dobou přišlo o doklady 1271 řidičů, zatímco v letošním roce už 1481. „Je to o tom, že se i takticky více soustředíme na vyšší překračování rychlosti,“ uvádí Hodboď.
Policisté k letošnímu 18. září věnovali měření rychlosti mimo obec o něco více hodin než vloni a zjistili o zhruba pět set přestupků více. V obcích si ale řidiči dávají větší pozor – počet pokutovaných šoférů je v nich oproti loňsku o více než osm tisíc nižší. „Zase to souvisí se situací, která je v rámci republiky,“ říká Hodboď, podle něhož se lidé s klasickými úsekovými radary setkají především právě v obci. „Ale mimo ně, tam je měřičů minimum,“ dodává.
Například obcí Blešno ležící na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Kvasinami, která nemá ani pět set obyvatel, projede denně sedmnáct tisíc aut. Podle starosty Miloše Buroně (nestr.) často jezdí rychleji, než by měla. V polovině července tak nainstalovali úsekové měření, které vede přes celou obec a je dlouhé zhruba dva kilometry.
„Když jsme prováděli kontrolní měření před zřízením radarů, tak se číslo projíždějících vozidel, která dodržovala rychlost, pohybovalo kolem 35 procent,“ přibližuje Buroň. Teď ovšem pozorují výrazné zlepšení.
Radary pomohly i v Nošovicích
Stejně je tomu v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Ani jedné obci peníze z pokut do kasy nejdou. Oceňují ale hlavně klidnější provoz. Zatímco před instalací radaru v Nošovicích rychlost nedodržovalo až 68 procent řidičů, teď jejich počet podle městské policie Frýdek-Místek klesl na desetinu.
Řidiče v obci měří v nejrizikovějším místě, a to u školy, kde silnici přecházejí děti. Podle starosty Jiřího Myšinského (nestr.) přitom na místě byla už v předešlých letech nejvyšší povolená rychlost čtyřicet kilometrů v hodině a u školy byl také semafor. „Přesto tam řidiči jezdili nepřiměřenou rychlostí,“ popsal.
Než ale radnice měřicí zařízení nainstalují, je potřeba souhlas policie. „Musí se na to jít s citem. Situace, kdy by byl všude, za každým rohem, radar, není úplně ideální řešení. My z toho důvodu máme i v zákoně určité mantinely,“ vysvětluje Hodboď. Souhlas policie připojí tam, kde to dává z hlediska bezpečnosti smysl. Často právě v blízkosti škol nebo míst, kudy chodí hodně lidí. Třeba v okolí autobusových zastávek.
V Kladně plánují měřit kvůli výhradám místních
Měřit se brzy začne i v Rakovnické ulici v Kladně. Město tam chce mít radar kvůli výhradám místních. Ti si na rychle jedoucí řidiče stěžují opakovaně. Radnice upřednostňuje pravidelné měření. S kamerou u silnic stojí tamní strážníci několikrát do měsíce. O přesných místech předem informují.
„To, že tu informaci dáváme předem, by měli lidé chápat tak, že myslíme na jejich bezpečí a chceme, aby se po Kladně jezdilo v souladu se zákony,“ přibližuje mluvčí tamní městské policie Zuzana Horková.
O tom, kterých ulic se měření dotkne, rozhoduje finálně dopravní inspektorát. Jde ale o – co se týče rychlosti – problematické úseky.
