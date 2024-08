Jurečka slibuje definitivní dohodu v koalici na úpravách důchodové reformy do konce prázdnin

Do konce prázdnin slibuje ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) definitivní dohodu v koalici na úpravách důchodové reformy. Poslanci se k debatě o změnách v penzích vrátí v září. Většina koaličních stran se kloní k návrhu demografů. Doporučují pomalejší zvyšování věku odchodu do důchodu, než představila vláda. Debatovat o úpravách důchodů chce Jurečka i s opozicÍ. Během srpna má v plánu schůzku s SPD. ANO společnou diskuzi odmítá.

Tomáš Tyml podle vládního návrhu do důchodu odejde v necelých osmašedesáti letech. „Nedokážu si představit, že budu pracovat. Dělám ve výrobě,“ sděluje. Ani Michal Veselý si není jistý, jestli pracovní tempo do sedmašedesáti zvládne. „Nedokážu si představit, že bych v 67 ještě ležel pod autem. Co se týče práce v uvozovkách hlavou, tak pokud bude sloužit mozek, tak proč ne,“ míní Veselý.

Podle návrhu demografů by do důchodu mohl zhruba o rok dřív, než s čím počítá vládní úprava. Členové České demografické společnosti navrhují, aby každý ročník po roce 2030 odcházel do důchodu vždy o měsíc později než ten předchozí. Lidé by tak strávili v penzi zhruba čtvrtinu svého života.

„Argumenty jsem si vyslechl, pracujeme s nimi. Ale znovu říkám, že důchodová reforma je vždy dohoda všech koaličních stran,“ uvedl Jurečka, který je prý otevřen všem návrhům, které dávají logiku a nevyprazdňují cíl důchodové reformy.