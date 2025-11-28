Hosté Událostí, komentářů diskutovali o vznikající vládě i rozpočtu

60 minut
Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi řešila možný budoucí střet zájmů šéfa hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše. Vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů už představila kandidáty na ministry, s jednotlivými adepty do ministerských funkcí se postupně sejde prezident Petr Pavel. O vznikající vládě, kauzách Filipa Turka (za Motoristy), dohadech o sestavování státního rozpočtu či ruské agresi na Ukrajině debatovali hosté Událostí, komentářů. Pozvání přijali členové dolní komory Denis Doksanský (ANO), Tomáš Doležal (SPD), Igor Červený (Motoristé), Petr Sokol (ODS), Michaela Šebelová (STAN) a Katerina Demetrashvili (Piráti). Debatou provázela Tereza Řezníčková.
