Green Deal je správná cesta, je potřeba ho ale upravit, řekl Hamerský kandidující za HLAS

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. Lídr uskupení HLAS za uzákonění EUTANAZIE, HLAS za zrovnoprávnění ŽEN a HLAS za bezpečnou a spolupracující EVROPU! Milan Hamerský řekl, že Green Deal je správná cesta. Bourat by ho nechtěl, ale spíš by se měl podle něj upravit. Zmínil také, že je pro přijetí eura, dodal však, že jedině demokratickou cestou, což je podle jeho slov referendum.

Letos je to dvacet let od vstupu České republiky do Evropské unie. Jak dobrých to bylo dvacet let, co nám Evropská unie dala, co nám vzala?

Děkuji, určitě rád odpovím na všechna tato témata, která tady jsou. Jenom bych chtěl říct, že hnutí HLAS zakládal první český eurokomisař Pavel Telička, souvisí to velmi s Evropskou unií, člověk, který vyjednával vstup České republiky do Evropské unie. Současně naším hlavním tématem pro tyto volby je eutanazie, o tom budeme potom mluvit. A já jsem si tedy dovolil rakvičku takhle pro vás.

Čím jsem si ji zasloužil?

Já myslím, že je to takové dobré odlehčení k tématu eutanazie, které je naše ústřední, protože my nechceme hrát tu hru, že jde o politická témata k evropským volbám, protože víme, že to zajímá jen deset procent lidí. Zbytek volí z jiných důvodů. My chceme oslovit hlavně ty lidi, to je náš demokratický přínos, kteří by k volbám nešli, protože je Evropa nezajímá, těch třicet procent, co chodí k volbám, ale k těmto by nepřišli.

A jestli se teda můžu posunout k vašemu dotazu k Evropské unii. Patříme tam, jednoznačně je správně, že jsme dvacet let v Evropské unii. Já jsem na rozdíl od předsedy Pirátů hlasoval pro vstup do Evropské unie, a myslím si, že je dobré, že se můžeme srovnávat s těmi nejlepšími státy, kam patříme. Zároveň jsme ale nevyužili mnoho příležitostí, je naše chyba, že rozkrádáme eurofondy, stavíme rozhledny v údolích, platíme Čapí hnízda, děláme různé chyby, takže za těch dvacet let jsme mohli být dál. Nepředehnali jsme ani Slovinsko, které na tom bylo lépe, ale využili jsme spoustu věcí. A my chceme, abychom v Evropské unii hráli opravdu první ligu, abychom se srovnávali se zeměmi Beneluxu – nejenom ekonomicky, ale i v oblastech lidských práv, a právě proto chceme uzákonit eutanazii, která tam 22 let dobře funguje.