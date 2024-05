Státy EU potvrdily migrační balíček. Připomeňte si, co obsahuje

Evropský parlament balíček, který tvoří deset předpisů, podpořil již na plenárním zasedání na začátku dubna. Série norem počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i s rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také princip, že těm zemím Unie, které jsou přetíženy migračním tlakem, solidárně pomohou ostatní buď tím, že od nich část migrantů převezmou, anebo je podpoří finančně či materiálně.

Český premiér v pondělí rovněž uvedl, že migrační pakt je krokem k rozumnému řešení, nicméně nedostatečným. Česko se v této souvislosti zapojilo do neformální skupiny států, které chtějí jít v této záležitosti dál, řešit migraci právě i mimo území EU a bojovat s převaděčstvím a pašeráctvím lidí. Zmíněná koalice států chystá dopis Evropské komisi a členským státům unie, který by měli podepsat ministři vnitra nejméně 15 zemí EU. Volají v něm po „neotřelém pohledu na věc“ a „nových způsobech“, jak problému na evropské úrovni čelit. Podle informací ČTK by měl být dopis zveřejněn již tuto středu.

Povinná solidarita a česká výjimka

Největší kontroverze kolem migračního balíčku vzbudila povinná solidarita. Státy mají získat možnost si vybrat, zda přetíženým zemím pomohou převzetím části žadatelů o azyl, přispějí finančně nebo jim poskytnou materiální podporu. Nové nařízení nahrazuje takzvaný dublinský pakt, podle něhož musela žádosti migrantů o azyl vyřizovat první země, do níž běženci vstoupili.

Agentura ČTK uvedla, že součástí tohoto nařízení je i takzvaná česká výjimka, kterou do textu prosadila Česká republika, ale týká se všech zemí EU. Tato výjimka upravuje situaci, kdy jsou státy pod významným migračním tlakem, což zahrnuje například i fakt, že přijaly významný počet ukrajinských uprchlíků jako nyní Česko. V článku 9 tohoto předpisu je stanoveno, že Evropská komise bude každý rok vyhodnocovat situaci v Evropské unii a zjišťovat, které země jsou pod jakým tlakem, i pokud jde například o počet udělených dočasných ochran. Pokud to bude nad rámec spravedlivého podílu dané země, bude to znamenat, že tento členský stát už nebude muset být solidární s dalšími členskými zeměmi.

Jak posoudit oprávněnost žádosti o azyl

Nařízením o azylovém řízení se zavádí společné řízení, které musejí členské státy uplatňovat v případě žádostí o mezinárodní ochranu. Podle předkladatelů má zefektivnit procesní opatření a stanovit normy pro práva žadatelů o azyl. V tomto nařízení je zavedeno povinné řízení na hranicích, jehož účelem je na vnějších hranicích EU rychle posoudit, zda žádosti o azyl nejsou nedůvodné nebo nepřípustné. Úřady budou mít na tuto proceduru 12 týdnů. V případě zamítnutí žádosti má následovat řízení o navrácení, které by mělo trvat až 12 týdnů, uvedla agentura.