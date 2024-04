Přes Francii do Británie, odtamtud do Irska. Migranti se obávají deportace do Rwandy a Dublin protestuje

před 2 h hodinami

Spojené království se dostalo do sporu se sousedním Irskem. Londýn minulý týden schválil zákon, podle nějž migranti, kteří do Británie připlují nelegálně, mohou být deportováni do Rwandy. Někteří ze strachu začali odcházet do Irska a Spojené království je odmítá převzít zpět.

Britové už si zvykli na záběry migrantů, kteří na francouzských plážích za ranní tmy nasedají na čluny, aby se dostali přes kanál La Manche do Británie. V posledních dnech se ale výjev otočil a migranti, kteří se do Británie úspěšně dostali, ji nyní opouštějí. Může za to zákon, který minulý týden schválil britský parlament a podle nějž mohou být nelegálně přišedší migranti deportováni z Británie do Rwandy. Přestože žádné letadlo ještě z Británie neodletělo a první cesta je v plánu nejdříve za deset týdnů, mezi migranty se spustila panika a začali prchat do Irska. A to především přes hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která není nijak kontrolovaná.

Britský premiér Rishi Sunak dal najevo spokojenost. Ukazuje se prý, že zákon funguje. „To odstrašení, o kterém mluvíte, přesně ukazuje, že to funguje. Lidé už se obávají utíkat do Británie. A potvrzuje to, co jsem říkal,“ prohlásil. Nebudeme řešit cizí problémy, vzkázal Dublin Jenže migranti začínají zatěžovat unijní Irsko a tamní veřejnost se bouří. Dublin v čele s novým premiérem požaduje, aby si je Londýn vzal zpět. „Rozhodně nehodlám dovolit, aby migrační politika jiných zemí ovlivňovala tu naši. Tato země nebude v žádném případě řešit problémy s migrací, které si způsobily jiné země,“ vzkázal irský premiér Simon Harris.