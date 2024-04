Harris se stal premiérem Irska. Ambiciózní politik popularitu získal na sociálních sítích

Irský parlament zvolil novým premiérem předsedu strany Fine Gael Simona Harrise. Ve 37 letech se tak stal nejmladším předsedou vlády v historii země. Harris je posledních osm let ministrem, na starost měl resorty zdravotnictví, vysokého školství a dočasně i spravedlnosti. V čele vlády se chce zaměřit na pomoc malým podnikům a na problém migrace. Svou stranu označuje za proevropskou a odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu. Na postu vystřídá odstoupivšího Lea Varadkara.

V roce 2011 se stal nejmladším členem dolní komory irského parlamentu v historii. O tři roky později neúspěšně kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu, poté byl státním tajemníkem.

Členem strany Fine Gael se stal už v patnácti letech. Zkušenosti s politikou začal získávat jako asistent bývalé ministryně spravedlnosti Frances Fitzgeraldové, když působila jako senátorka. První volenou funkci zastával v komunální politice, v roce 2009 byl zvolen do rady hrabství Wicklow a do rady města Greystones.

Podle zpravodaje ČT ve Velké Británii Lukáše Dolanského o Harrisovi panují dvě velká klišé. „Že je to tiktokový premiér a že je chorobně ambiciózní,“ uvedl. Už v mládí podle svých rodičů Harris prohlašoval, že by jednoho dne chtěl být taoiseach, tedy předseda irské vlády.

Během prvních měsíců pandemie byl kritizován za tragický stav v pečovatelských domech, celkově však podle irských médií situaci zvládl. „Sociální sítě používal k tomu, že vysvětloval, co se děje, jak by se lidé měli chovat,“ vysvětlil příčinu Harrisovy internetové popularity Dolanský.

Ministrem irské vlády je Harris od roku 2016, do roku 2020 měl na starost resort zdravotnictví. Do složité situace světové pandemie nevykročil zrovna nejlépe, když v rozhlasovém rozhovoru prohlásil, že když se současný virus označuje jako covid-19, zjevně už před ním bylo dalších osmnáct covidů, na které nikdo nenašel vakcínu. Za výrok se později omluvil.

Následně byl jmenován ministrem vyššího vzdělávaní, vědy a inovací. Během změn ve vládě v prosinci 2022 dočasně nahradil ve funkci i ministryni spravedlnosti Helen McEnteeovou, která odešla na mateřskou dovolenou. V té době se stal jedním z nejviditelnějších členů irské vlády.

Do čela vládní strany Fine Gael byl Harris zvolen 24. března. V projevu ke stranickým kolegům slíbil, že pomůže malým podnikům, zaměří se na právo a pořádek a bude řešit migraci. Potvrdil, že Fine Gael je „hrdě proevropská strana“, odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu a vyzval k okamžitému příměří v Pásmu Gazy. „V nadcházejícím období je toho zatraceně mnoho, co je třeba udělat,“ konstatoval.

Popularita vlády klesá

Harris často vystupuje v médiích a je velmi aktivní i na sociálních sítích. Na nejmladším premiérovi Irska jeho kolegové oceňují komunikativnost a zájem o moderní trendy. „Kdybych měl citovat některé komentátory, mohl bych jízlivě říct, že funkce na něj zbyla (...) Byl jediným, kdo se o ni ve straně přihlásil,“ poznamenal Dolanský.

V čele vlády Harris nahradil Lea Varadkara, který na obě funkce překvapivě rezignoval 20. března. Stalo se tak po nedávném referendu, ve kterém Irové hlasovali o vypuštění formulací o ženách v domácnosti a rodině tvořené výhradně sezdanými páry. Odmítavý postoj většiny katolické společnosti hodnotila irská média jako velkou porážku pro Varadkarovu vládu.

Obliba vládní koalice podle průzkumů klesá, zatímco u levicové a nacionalistické opoziční strany Sinn Féin roste. „Čeká se na to, jakým způsobem bude vládnout a co se mu podaří za poslední rok, který zbývá do voleb v Irsku,“ zakončil vyhlídky Harrisova premiérství Dolanský.