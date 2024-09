Fiala se sejde s Bartošem, který mu chce navrhovat změny

„Mám jasnou představu, co musíme udělat pro to, abychom přesvědčili voliče, že plníme naše sliby a pracujeme pro ně. Nemíním odevzdat naši zemi levici a populistům. Chci o tom ale nejprve mluvit s kolegy v ODS, Spolu a ve vládě,“ podotkl Fiala.

Digitalizace stavebního řízení začala platit letos 1. července. Od spuštění ji provázejí potíže, ministerstvo pro místní rozvoj, které vede Bartoš, ale dlouhodobě uvádí, že na jejich odstranění pracuje. Fiala například před necelými dvěma týdny řekl, že se systém nezlepšuje tak rychle, jak by si přál. Výzvy opozice k Bartošově odvolání ale opakovaně odmítl, podle premiéra by to nedostatky a chyby digitalizace nevyřešilo.

Rakušan: Předvedl obrovskou práci

Rakušan po zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) řekl, že situací po rezignaci pirátského vedení se jistě bude zabývat některé z koaličních jednání. „Nebudu vysílat vzkazy komukoliv přes média,“ uvedl. Mrzí ho, že hlasy pro Piráty ve většině krajů propadly. „Hlasy liberálních demokratických voličů, které propadly, evidentně chybí, ukazuje se to při skládání koalic,“ podotkl.

Bartoš podle Rakušana předvedl v čele Pirátů obrovskou práci. „Tu stranu vydupal. Je to člověk, který na to, co pro stranu a tuto zemi udělal, může být pyšný,“ uvedl. Rezignaci s ohledem na předsednickou odpovědnost rozumí. „Nebudu ho k ničemu vyzývat, čekám, že on bude chtít o té situaci mluvit se mnou a já jsem připraven,“ řekl.