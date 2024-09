Největším rizikem pro Piráty je strana samotná, říká politolog

Pirátům krajské volby nesvědčí, neúspěch byl ale výrazně větší, než si kdo dokázal představit, sdělil k rezignaci předsednictva Pirátů včetně jejich předsedy Ivana Bartoše ředitel Institutu politologických studií FSV UK Petr Jüptner. Předsednictvo tak reagovalo právě na výsledky víkendových voleb. Politolog Lukáš Valeš si myslí, že se strana stala „systémovou“ formací a selhala v tom, co slibovala, že umí.

Podle Jüptnera nebylo po výsledcích krajských voleb zcela jasné, že předsednictvo vládních Pirátů včetně předsedy Ivana Bartoše rezignuje. Je to podle něj poměrně vážná věc, od níž si někdo může slibovat zlepšení, straně to ale může přinést i další vnitřní spory.

„Piráti selhali ve všem, co slibovali, že umí. Vrcholem byl zpackaný případ digitalizace stavebního zákona, ale i nefunkční projekt e-občanky,“ pokračoval politolog. V řadě témat podle něj byli k nerozeznání od dalších stran vládní koalice.

Bartoš podle Valeše předváděl „papalášské chování“ po porážce ve volbách do europarlamentu, kdy strana přišla o dva mandáty, a zejména v případě digitalizace. „Pan Bartoš zásadně odmítal převzít zodpovědnost, že by rezignoval nejen na předsedu Pirátské strany, ale především na post ministra pro místní rozvoj,“ dodal.

V současné situaci se podle Valeše ukázalo, že „již není cesty zpátky“. Podle něj rozhodla neděle, kdy rezignovala Jana Holomčík Leitnerová, která byla zodpovědná za kampaň před krajskými volbami. Důležitý byl i tlak a kritika na pirátském fóru.

„Odvozovat legitimitu vlády od krajských voleb je chybné“

„Očekával jsem to v řádu dnů, to, že to přišlo takto rychle, jsem nečekal,“ sdělil k rezignaci politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Michal Pink. Na zprávu už reagoval premiér Petr Fiala (ODS) s tím, že rezignaci respektuje a s Bartošem bude jednat o dalším postupu.

Pink předpokládá, že rok před volbami do Poslanecké sněmovny nepůjde o dramatické změny ohledně vládního angažmá. „Odvozovat legitimitu vlády od krajských voleb je chybné,“ prohlásil politolog.