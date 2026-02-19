Exministr Vlček byl napodruhé zvolen šéfem sněmovního správního výboru

Místopředseda opozičního hnutí STAN a exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se pravděpodobně stane novým předsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vlček dostal ve čtvrtek ve druhém kole tajných voleb hlasy sedmnácti z devatenácti přítomných členů výboru. Vlček nahradí v čele výboru stranického kolegu Jana Papajanovského, pokud výsledek volby v březnu potvrdí i sněmovna jako celek. Do čela bezpečnostního výboru míří bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Vlček označil výsledek voleb za dobrý krok ke konstruktivní a konsenzuální debatě nad zákony. Slíbil, že bude hledat věcnou shodu nad projednávanými tématy. Na rozdíl od prvního kola před dvěma týdny pro něj hlasovali i zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.
Papajanovský se stal předsedou výboru loni v listopadu jako jeho prozatímní šéf, protože Vlček tehdy ještě působil v dosluhujícím kabinetu Petra Fialy (ODS). Členové vlády přitom nesmějí být podle zákona členy sněmovních výborů.
Předsednictví ve správním výboru náleží podle povolebních dohod poslaneckých klubů Starostům, stejně jako místo ve vedení sněmovny. Předsedu hnutí a exministra vnitra Víta Rakušana ale zatím vládní koalice přes opakovanou nominaci jako místopředsedu dolní parlamentní komory nepodpořila.
Poslanci naopak ve středu nezvolili v prvním kole novým předsedou sociálního výboru někdejšího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, výbor dál vede Monika Brzesková (oba KDU-ČSL). V čele evropského výboru by podle plánů občanských demokratů mohla nahradit jejich poslance Petra Sokola bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).
Černochová pravděpodobně povede bezpečnostní výbor
Ve čtvrtek uspěla ve volbě předsedkyně sněmovního bezpečnostního výboru exministryně obrany Jana Černochová (ODS). Tu ještě musí potvrdit sněmovní plénum, teprve potom se ujme předsednické funkce.
Černochové dalo hlas jedenáct ze čtrnácti přítomných poslanců, oznámil předseda volební komise Michal Zuna (TOP 09). Z výsledků vyplývá, že Černochová získala i hlasy pravděpodobně pětice z osmi přítomných poslanců ANO, SPD a Motoristů. Opozičních členů výboru volilo včetně Černochové šest.
Zvolená předsedkyně v nominačním vystoupení prohlásila, že povede výbor tak, aby fungoval standardně a aby všichni členové dostávali prostor k prezentaci svých názorů. „Budu se chovat tak, aby nikdo neměl pocit, že budu nadržovat jedné či druhé straně,“ ujistila. Černochová po zvolení rovněž sdělila, že v obraně a v bezpečnosti by se politika za každou cenu dělat neměla a nemusí. „Měli bychom ukázat, že v některých oblastech shoda může nastat,“ vyjádřila se bývalá ministryně.
Černochová připomněla, že jejím protějškem bude třetí volební období nynější ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). V minulém období, když byla ministryní obrany, Metnar vedl branný výbor. V předminulém období byly tyto role obrácené. Černochová tehdy vedla branný výbor a Metnar ministerstvo obrany.
V novém volebním období měl bezpečnostní výbor dočasně vést Pavel Žáček (ODS), protože Černochová byla ještě ministryní, byť v demisi. Členové výboru však Žáčka v polovině listopadu nezvolili. V obou kolech tajné volby tehdy obdržel čtyři ze třinácti odevzdaných hlasů. Jednání výboru kvůli chybějícímu předsedovi doteď řídí jeho místopředseda Radek Koten (SPD).
