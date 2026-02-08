Některé sněmovní výbory stále nemají vedení, kandidáti opozice jsou neúspěšní


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24
Spory o obsazení vedení sněmovních výborů pokračují. Na některé posty míří bývalí ministři, například někdejší ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) ale v prvním kole volby neuspěl. Opozice koalici vyčítá, že odmítá podpořit členy bývalého kabinetu. Avizuje, že spor se může projevit i v dalším jednání Poslanecké sněmovny. Podle vládních stran jde ale o výhrady k samotným kandidátům a rozhodnutí jednotlivých poslanců.

Výbor pro veřejnou správu je jedním z těch, které vede současná opozice. Po skončení vládní funkce plánoval svého stranického kolegu Jana Papajanovského (STAN) v čele nahradit někdejší ministr Lukáš Vlček. K tomu ale v tajné volbě potřebuje i podporu koalice. V prvním kole volby získal pouze devět platných hlasů a zvolen nebyl.

„Jestli kolegům vyhovuje současný, stranický kolega pana Vlčka nebo je v tom něco jiného, to nechci spekulovat,“ uvedl místopředseda výboru pro veřejnou správu Miroslav Žbánek (ANO). Jeho koaliční partner z SPD a místopředseda výboru Tomáš Doležal přiznal, že důvody byly spíše osobní, nikoliv stranické.

Sám Vlček situaci nekomentoval. Podle Starostů je teď cestou další jednání s koalicí. „Věřím, že do druhého kola se obrousí hrany a nakonec ty dohody budou naplněny,“ konstatovala členka výboru Věra Kovářová (STAN).

Opozice podle koalice odmítá volit členy bývalé vlády

Předsedu zatím nemá ani bezpečnostní výbor. O funkci bude usilovat někdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Evropský výbor, který rovněž připadá Občanské demokracii, už vede Petr Sokol (ODS). Nahradit ho má bývalá šéfka resortu spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Zatím ale není jisté, že získá dostatečný počet hlasů.

„Nemůže to být tak, že vetují polovinu opozičních představitelů. Byl by to strašně špatný začátek sněmovny, samozřejmě, že opozice by znovu přitvrdila hru. Zatím to vypadá, že koalice striktně nevolí nikoho, kdo byl v minulé vládě,“ upozornil předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda (ODS).

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítá nařčení, že by koaliční partneři dostali podobný pokyn. „Je to možná o těch konkrétních lidech. O tom, jak dokáží přesvědčit poslance. V jejich rukou je, aby zvolili toho předsedu,“ přiznala.

O vedení sociálního výboru se bude ucházet bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Neobsazené zůstává i poslední z místopředsednických míst dolní komory, o jednom z bývalých členů vlády tak bude hlasovat celá sněmovna. Ve dvou posledních kolech neuspěl Vít Rakušan (STAN). Starostové ho nominují i do další volby. K té by mělo dojít v březnu.

Spory o obsazení vedení sněmovních výborů pokračují. Na některé posty míří bývalí ministři, například někdejší ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) ale v prvním kole volby neuspěl. Opozice koalici vyčítá, že odmítá podpořit členy bývalého kabinetu. Avizuje, že spor se může projevit i v dalším jednání Poslanecké sněmovny. Podle vládních stran jde ale o výhrady k samotným kandidátům a rozhodnutí jednotlivých poslanců.
