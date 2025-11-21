Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic


V rozpočtu na dopravní stavby na příští rok chybí podle hnutí ANO až padesát miliard korun. Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) má resort připravené rekordní množství projektů – a bude na jeho nástupci, které upřednostní.

S pětiměsíčním předstihem silničáři otevřeli nový úsek dálnice D35, konkrétně obchvat Olomouce. Zhruba tříkilometrový úsek vyšel na necelou miliardu.

„Jsem rád, že tato stavba je po osmnácti letech od první etapy konečně dokončena,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Právě D35 je nejvíce rozestavěnou dopravní tepnou v Česku. Má být alternativou k přetížené D1. Poslední chystané úseky mezi Opatovcem a Mohelnicí se zpozdí asi o dva roky. Koncesionáře by měl stát vybrat na jaře.

„My se nakonec vejdeme v rámci přípravy od prvního kroku do nějakých čtyř let, což je i v porovnání se světem velmi krátký čas,“ dodává ministr dopravy v demisi Kupka.

Končící ministr také míní, že spolupráce mezi státem a soukromým investorem je jednou z cest, která může dopravním rozpočtům do budoucna ulehčit.

„Já jsem přesvědčený, že je možné zajistit potřebné finanční prostředky a že by se to nemělo nijak promítnout do velkých důležitých projektů,“ zdůraznil Kupka. Reaguje tak na kritiku koalice ANO, SPD a Motoristů, kteří trvají na tom, že v rozpočtu chybí desítky miliard korun.

„Musíme začít řešit priority a prioritizovat jednotlivé výdaje – to, co bude nezbytně nutné, a to, co bude možné třeba odložit. Ale ta situace začíná být kritická,“ sděluje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Prioritou je pro nastupující vládu právě stavba dálnic, které by tak ohrožené být neměly. Odložení by mohlo čekat silnice prvních tříd nebo vysokorychlostní železniční tratě.

ŘSD nepodepisuje nové smlouvy
Ilustrační foto

Peníze na opravy silnic nižších tříd

Ve Státním fondu dopravní infrastruktury zatím nejsou žádné peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd. Nejrozsáhlejší a nejvytíženější síť mají střední Čechy.

Kraje se kromě silnic nižších tříd starají taky o některé mosty, třeba ve středočeských Jirnech stojí dočasná konstrukce. Stavba nového mostu by musela zřejmě kvůli nedostatku peněz počkat.

Pokud chtějí hejtmani udržet dopravní stavby v dobrém stavu, budou nejspíše muset škrtat jinde.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) konstatuje, že škrty můžou být na úkor školství, sociálních věcí nebo zdravotnictví.

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy
Opravovaná silnice do Větřní

Zástupci krajů současný stav kritizují a budou chtít s končícím i novým kabinetem ještě jednat.

„Nepřicházíme jenom s tím – dejte. Budeme přicházet i s tím – pojďte se podívat, jak jsou financovány kraje, není tam nějaká dlouhodobá rezerva, která by nám v této věci pomohla,“ uvedl předseda Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

Člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) uvedl, že „tyto peníze tam chybí a je nutné, aby se tam dodaly“.

Opravy krajských silnic měly být už letos nově financované prostřednictvím upraveného rozpočtového určení daní. Změnu ale sněmovna do voleb nestihla schválit.

Kraje hledají, jak nahradit chybějící miliardy na opravy silnic
Poškozená silnice

